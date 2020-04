Maier + Partner AG launcht www.getyourtest.deDGAP-Ad-hoc: Maier + Partner AG / Schlagwort(e): Produkteinführung Maier+ Partner AG launcht www.getyourtest.de23.04.2020 / 15:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Maier+ Partner AG launcht www.getyourtest.deShop für Corona-Tests geht liveDie Gesellschaft teilt mit, dass das Portal www.getyourtest.de heute live geschaltet wurde. Ab sofort stehen die Corona-Schnelltests damit zum Erwerb zur Verfügung. Die Aufnahme weiterer Produkte wird in Kürze folgen.Kontakt: Lutz Petrowsky -Vorstand-23.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Maier + Partner AG c/o BG Moorhof Moorhof 11 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 607 61 830 E-Mail: vorstand@maier-und-partner.de Internet: www.maier-und-partner.de ISIN: DE000A1MMCY2 WKN: A1MMCY Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard) EQS News ID: 1028701Ende der Mitteilung DGAP News-Service1028701 23.04.2020 CET/CEST