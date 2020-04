Temenos führt neue transparente, als SaaS bereitgestellte XAI-Modelle zur Unterstützung von Banken und Kreditgenossenschaften bei der Beschleunigung des digitalen Onboarding und der Kreditverarbeitung zur wirtschaftlichen Entlastung von KMU und Privatkunden ein

Temenos stellt XAI-Modelle schnell, sicher und kostengünstig in der Cloud bereit; Live-Demo der neuen XAI-Funktionen auf der virtuellen Konferenz von Temenos: TCF Online, 29.-30. April

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) kündigte heute die Einführung von "Explainable AI (XAI)"-Modellen an, die Banken und Kreditgenossenschaften rasche Kreditangebote für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), deren Cashflow durch den COVID-19-Ausbruch unterbrochen wurde, ermöglicht. Mit den patentierten XAI-Modellen können Banken das digitale Onboarding beschleunigen, Kreditwürdigkeitsprüfungen durchführen und Kreditanträge für KMU und Privatkunden bearbeiten. Die Modelle sind als Teil des AI-Portfolios von Temenos erhältlich oder können in das führende digitale Omnichannel-Produkt Temenos Infinity integriert werden. Für eine schnelle und skalierbare Implementierung stellt Temenos sie als SaaS bereit.

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, sagte: "Insbesondere für kleine Unternehmen sind diese Zeiten eine Herausforderung. Als führender Anbieter von Bankensoftware hat Temenos sich Innovationen verschrieben, die nicht nur Banken und die Weltwirtschaft am Laufen halten, sondern auch KMU und Privatkunden in Zeiten finanzieller Not den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. Wir stellen unsere cloudnative, fortschrittliche KI-Bankensoftware als SaaS zur Verfügung, damit Banken eine rasche Qualifizierung bzw. Bearbeitung der Kredite vornehmen können. Ich bin stolz darauf, dass wir den Banken mit unserer Technologie eine moderne digitale Bankenplattform bereitstellen und die Entscheidungsfähigkeit ermöglichen können, sodass sie unglaublich schnell arbeiten und Projekte, die normalerweise mehrere Monate dauern würden, auf einige Tage verkürzen können."

Die XAI-Modelle von Temenos helfen den Banken bei dringenden Kreditentscheidungen, die für die Endnutzer, Kunden und die Aufsichtsbehörden transparent und in menschlicher Sprache erklärbar sind. Diese Modelle ermöglichen den Banken die Identifizierung passender Produkte mit einem akzeptablen Risikoniveau sowohl für den Kunden als auch die Bank. Insbesondere das KMU-Modell bietet im Durchschnitt eine um über 25 höhere Genauigkeit gegenüber den Risiko-Scores führender Auskunfteien, sodass die Banken ihre Erfolgsquote um 20 erhöhen und gleichzeitig die Ausfälle im Rahmen halten können.

Mithilfe der neuen XAI-Modelle können Banken bei Kreditentscheidungen eine Vielzahl von Variablen wie beispielsweise weiteres Einkommen, neue Kostensenkungen und alternative Sicherheiten berücksichtigen. Die XAI-Modelle von Temenos sind in der Lage, die Auswirkungen neuer Variablen sofort zu berechnen und weitere Konditionen vorzuschlagen.

Infolge der Pandemie werden Banken zur Kreditvergabe unter ungewöhnlichen Umständen gebeten, sodass sie unter doppeltem Druck stehen. Einerseits müssen sie mit zunehmenden Rückständen umgehen und sind andererseits dem politischen Druck ausgesetzt, keine Zahlungsausfälle zuzulassen. Staatliche Initiativen wie das britische Coronavirus Business Interruption Loan Scheme (CBILS) und das US Paycheck Protection Program (PPP) zielen darauf ab, KMU, die finanzielle Unterstützung benötigen, durch die Förderung von Notfallbankkrediten zu helfen.

Jerry Silva, Research Vice President, IDC, führte aus: "Eine Rekordzahl von Kleinunternehmen und Einzelpersonen beantragt jetzt Kredite und finanzielle Hilfe. Banken müssen auf diese Nachfrage reagieren, indem sie den Benutzern digitale Self-Service-Verfahren anbieten, schnell Kreditwürdigkeitsprüfungen durchführen, die Risikokriterien der Banken einhalten und mit einer passenden Preisbildung aufwarten. Lösungen wie die neuen XAI-Modelle von Temenos sollen Banken bei der Beschleunigung des Kreditantragsprozesses durch Zentralisierung und Durchsetzung der Regeln mithilfe KI helfen, um sicherzustellen, dass Entscheidungen auf von der Bank festgelegten Kriterien basieren, während gleichzeitig die Transparenz gegenüber den Kunden sowie Compliance- und Risikokontrollen gewahrt bleiben."

Diese API-gesteuerten XAI-Modelle können mit den zugehörigen Regeln verknüpft werden und ermöglichen eine intelligente Entscheidungsfindung bei minimalem Integrationsaufwand, wobei die Bereitstellung in der Cloud nur einige Tage oder wenige Wochen in Anspruch nimmt. Diese Kohärenz im Entscheidungsprozess unterstützt die bearbeitenden Mitarbeiter, da weniger manuelle Eingriffe erforderlich sind, die die Verarbeitung der großen Menge an berücksichtigten Anträgen verlangsamen können. Die XAI-Modelle von Temenos können von jedem Geschäftsanwender mit nur minimaler Unterstützung der IT-Abteilung verwendet werden.

Die weltweit verfügbaren XAI-Modelle sind:

Temenos AI SME Smart Decisioning: Temenos bietet zentral angelegte Unterstützung für Entscheidungsträger in der Bearbeitung für Onboarding, Kreditwürdigkeitsprüfungen und schnelle Kreditbearbeitung. Darüber hinaus sind weniger menschliche Eingriffe in den Underwriting-Abteilungen erforderlich. Das Modell hat sich bereits bei britischen Blue-Chip-Kreditgebern bewährt und kann die bereits bestehenden Entscheidungsprozesse rasch erweitern.

Temenos bietet zentral angelegte Unterstützung für Entscheidungsträger in der Bearbeitung für Onboarding, Kreditwürdigkeitsprüfungen und schnelle Kreditbearbeitung. Darüber hinaus sind weniger menschliche Eingriffe in den Underwriting-Abteilungen erforderlich. Das Modell hat sich bereits bei britischen Blue-Chip-Kreditgebern bewährt und kann die bereits bestehenden Entscheidungsprozesse rasch erweitern. Temenos AI Urgent Relief Loan: Ermittlung von Kunden mit deutlichem Einkommensrückgang, die einem finanziellen Risiko ausgesetzt sind, um ihnen weitere Kredit- oder Kreditaufschubprodukte anzubieten.

Ermittlung von Kunden mit deutlichem Einkommensrückgang, die einem finanziellen Risiko ausgesetzt sind, um ihnen weitere Kredit- oder Kreditaufschubprodukte anzubieten. Temenos AI Personalization : Angebot personalisierter Produkte in Echtzeit für Kunden, basierend auf ihren sich ändernden Verhaltensweisen und Bedürfnissen, die mit erklärbaren AI-Modellen ermittelt wurden.

: Angebot personalisierter Produkte in Echtzeit für Kunden, basierend auf ihren sich ändernden Verhaltensweisen und Bedürfnissen, die mit erklärbaren AI-Modellen ermittelt wurden. Temenos AI Loan Pre-Approvals: Vorgenehmigung von Krediten für alle Kunden. Beschleunigung der kurzfristigen Vergabe dringender Kredite an eine größtmögliche Kundenanzahl.

Vorgenehmigung von Krediten für alle Kunden. Beschleunigung der kurzfristigen Vergabe dringender Kredite an eine größtmögliche Kundenanzahl. Temenos AI Digital Financial Advice: Ermittlung von Kunden, die ohne eine neue Einkommensquelle wahrscheinlich nicht weiterkommen. Dadurch wird das Risiko verringert und die Möglichkeit geboten, ihnen geeignete finanzielle Lösungen anzubieten.

