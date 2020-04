Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts029/23.04.2020/15:45) - Aus aktuellem Anlass wiederholt TV Berlin mehrmals die Sonderausgabe der Serie "SUCCESS in BERLIN", in der die Geschäftsführung und Vertriebsleitung der BürgschaftsBank Berlin (BBB) Möglichkeiten zur Hilfe und Rettung existenzgefährdeter Unternehmen präsentieren. Abzurufen unter: https://www.youtube.com/watch?v=gbP-sokHhr4&t=1323s Die BBB vergibt zwar weder Zuschüsse noch Kredite, aber sie stellt Bürgschaften - und das extrem unbürokratisch, schnell und "mit positivem Spirit", wie die beiden Geschäftsführer, Steffen Hartung und Peter Straub, sowie Vertriebsleiter Michael Wowra erläutern. Die BBB ist in Berlin mit allen Banken in Kontakt und bietet Lösungen an. Sie kann neuerdings Finanzierungen mit Bürgschaften bis zu 2,5 Millionen Euro unterstützen (bisher maximal 1,25 Millionen Euro). Die BürgschaftsBank Berlin, eine relativ kleine Bank, ist an den Grenzen ihrer Kapazitäten angelangt und arbeitet auf Hochtouren - trotz des lang geplanten Umzugs an eine neue Adresse, weswegen die Erreichbarkeit der BBB noch bis zum 27. April 2020 eingeschränkt ist. Die KundenbetreuerInnen sind direkt unter ihren Mobilfunknummern zu erreichen, die auf der Homepage http://www.buergschaftsbank.berlin angegeben sind. Dort finden sich auch alle Informationen, was die BürgschaftsBank Berlin in dieser Krise tun kann und welche Voraussetzungen für einen Antrag zu erfüllen sind. Hintergrund: Die BürgschaftsBank Berlin und die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg bieten als neutrale Partner Bürgschaften und Beteiligungskapital an, wo Sicherheiten fehlen und Eigenkapital knapp ist. Über das Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken http://www.finanzierungsportal.ermoeglicher.de können sich junge sowie etablierte Unternehmen direkt und unkompliziert bei der optimalen Strukturierung ihrer Finanzierung helfen lassen, um sie dann gemeinsam mit der bestehenden oder zukünftigen Hausbank sicher, passgenau und schnellstmöglich umzusetzen. Nähere Informationen: http://www.buergschaftsbank.berlin http://www.finanzierungsportal.ermoeglicher.de (Ende) Aussender: BürgschaftsBank Berlin Ansprechpartner: Anne-Katrin Schulze Tel.: +49 30 311 004 31 E-Mail: a.schulze@buergschaftsbank.berlin Website: www.buergschaftsbank.berlin Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200423029

April 23, 2020 09:45 ET (13:45 GMT)