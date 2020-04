Die Masterbatches werden in Übereinstimmung mit EN 13432:2000, der weithin anerkannten Europanorm für Schwermetallanteile und Pflanzentoxizität, sowie der europäischen Verpackungsdirektive 94/62/EG formuliert und von unabhängiger Seite geprüft. Die Werke in Poliagno, Italien, und Sant Andreu de la Barca, Spanien, hatten die Zertifizierung OK compost Industrial bereits im Jahr 2012 erhalten. Nach den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...