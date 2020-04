Daimler - trotz schwacher Zahlen fester!

Richard Pfadenhauer,

Der Stuttgarter Autobauer meldete heute vorläufige Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Wie erwartet brachen Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum kräftig ein. Dabei dürfte der Tiefpunkt möglicheweise noch bevorstehen. Schließlich stand die Produktion vier Wochen lang still. Seit Anfang der Woche laufen die Bänder in einigen Werken langsam wieder an. Die Handbremse bleibt jedoch angezogen. Mit konkreten Prognosen hielt sich das Management derweil zurück. Sie stimmten die Marktteilnehmer allerdings darauf ein, dass Umsatz und Gewinn für 2020 unter den Ergebnissen von 2019 liegen dürften. Details zum Zahlenwerk kommen nächste Woche. Besonders im Fokus werden dabei Daten zum Freien Cashflow stehen. Geschockt waren die Marktteilnehmer beim Blick auf die vorläufigen Zahlen allerdings nicht. Im Gegenteil! Die Aktie legte heute gegen den Trend zu.

Charttechnischer Ausblick: Daimler



Widerstandsmarken: 28,30/28,65/30,90 EUR

Unterstützungsmarken: 24,30/26,00/27,20 EUR

Die Aktie von Daimler ist aktuell in eine Range zwischen EUR 27,20 und 28,30 gefangen. Auf der Oberseite zeigt sich zwischen EUR 28,30 und 28,65 ein starker Widerstand. Bei einem Ausbruch über diese Zone besteht jedoch die Chance auf eine Erholung bis EUR 30,90. Auf der Unterseite hat die Aktie noch guten Abstand zur nächsten Unterstützung bei EUR 27,20.

Daimler in EUR; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 30.03.2020 - 23.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Daimler in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 24.04.2014 - 23.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Daimler für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Cap (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Daimler HZ8PCP 24,88 22,00 32,50 20.06.2021 Daimler HZ8PCK 25,67 24,00 32,50 18.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.10.2019; 14:53 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Discount-Call Optionsscheine auf die Aktie von Daimler für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Cap in EUR Finaler Bewertungstag Daimler HZ8LN5 2,29 20,00 23,00 16.12.2020 Daimler HZ8LN2 1,98 24,00 27,00 16.09.2020

*max. Rückzahlungsbetrag: EUR 3; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.04.2020; 14:59 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Discount-Put Optionsscheine auf die Aktie von Daimler für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat abwärts bewegt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Cap in EUR Finaler Bewertungstag Daimler HZ8LN8 1,40 27,00 24,00 16.12.2020 Daimler HZ8TZ62 2,06 33,00 30,00 16.09.2020

*max. Rückzahlungsbetrag: EUR 3; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.04.2020; 14:59 Uhr

