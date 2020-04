WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung von US-Unternehmen ist in der Corona-Krise auf ein Rekordtief abgestürzt. Wie das Institut IHS Markit am Donnerstag mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im April von 40,9 Punkten im Vormonat auf 27,4 Zähler. Selbst die bisherigen Tiefstände aus den Zeiten der globalen Finanzkrise wurden damit unterboten.



Besonders deutlich brach die Stimmung im Dienstleistungsgewerbe ein. Die dortigen Unternehmen sind besonders von Zwangsschließungen zur Eindämmung des Virus betroffen. Der Absturz der Indikatoren, die aus einer Umfrage generiert werden, deute auf einen stärkeren Wirtschaftseinbruch als in der Finanzkrise 2008/2009 hin, sagte Markit-Chefökonom Chris Williamson./bgf/jsl/he