Düsseldorf (ots) - Die NRW-Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, sieht am ersten Tag der Schulöffnungen hohe gesundheitliche Risiken für die Schüler durch die Wiederaufnahme des Unterrichts. "Der Gesundheitsschutz ist in den Schulen nicht überall gewahrt. Wir gehen ein sehr hohes Risiko ein", sagte Finnern der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Die Abstandsregeln könnten nicht ausreichend kontrolliert werden, etwa in den Pausen, ebenso wie die Hygienestandards, wie Schulen aus verschiedenen Teilen das Landes zurückgemeldet hätten. Hinzu komme, dass die Schulen absehbar wieder schließen müssten, wenn ein Corona-Fall auftrete. "Das Schulministerium muss sich dringend eine Hintertür offenhalten, um das Abitur doch ausfallen lassen zu können."



