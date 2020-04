Die Corona-Krise hat in den USA binnen weniger Wochen mehr Jobs vernichtet als in rund zehn Jahren des Booms entstanden sind. Allein in der vergangenen Woche stellten 4,427 Millionen US-Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

