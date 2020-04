Nachdem die Gemeinschaftswährung am Vormittag noch unter Druck gestanden hatte, holte sie die Verluste am Nachmittag auf. Zuletzt kostete ein Euro 1,0834 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im frühen Handel.Der EUR/CHF-Kurs entfernte sich derweil etwas von der Marke von 1,05, nachdem er in der Nacht für kurze Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...