BERLIN (dpa-AFX) - Beschäftigte, die arbeitslos werden, sollen sich voraussichtlich ab 2022 auch online beim Jobcenter arbeitslos melden können. Außerdem sollen Beratungs- und Vermittlungsgespräche per Videoschalte möglich sein. Das sieht ein Gesetz von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor, das der Bundestag am Donnerstag verabschiedet hat. Die neuen technischen Möglichkeiten sollen ab 2022 genutzt werden können.



Das Gesetz sieht zudem eine stärkere Förderung der Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in besonders vom Strukturwandel betroffenen Betrieben vor. Geringqualifizierte Arbeitnehmer sollen außerdem einen Anspruch darauf bekommen, einen Berufsabschluss nachzuholen.



Wegen der Corona-Krise wurde das "Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung" um aktuelle Hilfsmaßnahmen ergänzt: So sollen Betriebsratsbeschlüsse bis Jahresende auch per Video- und Telefonkonferenz gefasst werden dürfen. Auch Betriebsversammlungen dürfen solange audio-visuell durchgeführt werden. Die Bundesregierung bekommt mit dem Gesetz zudem wie geplant das Recht, schon bei "Teilstörungen auf dem Arbeitsmarkt" per Verordnung die Grenze für die Zahlung von Kurzarbeit von bisher maximal 12 auf bis zu 24 Monate auszudehnen. Der Bundesrat muss noch zustimmen./jr/DP/jha