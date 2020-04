(neu: mehr Details und Hintergrund) BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Corona-Wirtschaftskrise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ein europäisches Konjunkturprogramm vorgeschlagen. Dafür versprach sie am Donnerstag auch mehr Geld aus Deutschland. Bei einem Videogipfel beriet die Kanzlerin mit den übrigen EU-Staats- und Regierungschefs über mögliche Krisenhilfen. Gemeinschaftsanleihen mit gemeinsamer Haftung - sogenannten Corona-Bonds - erteilte Merkel nochmals eine Absage.Der Wirtschaftseinbruch wegen des Stillstands in der Pandemie könnte nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank dramatisch ausfallen: Im schlechtesten von drei Szenarien könnte das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone dieses Jahr um 15 Prozent schrumpfen, sagte EZB-Chefin Christine Lagarde nach Angaben von Teilnehmern beim Gipfel. Sie warnte vor einer zu kleinen und zu langsamen Reaktion. Diese müsse schnell, entschlossen und flexibel ausfallen.Merkel warb kurz vor Beginn des Gipfels in einer Regierungserklärung für gemeinsames Handeln. Alle EU-Staaten müssten sich wirtschaftlich wieder erholen können, sagte die CDU-Politikerin im Bundestag. Sie stellte klar: "Wir sollten bereit sein, im Geiste der Solidarität über einen begrenzten Zeitraum hinweg ganz andere, das heißt deutlich höhere Beiträge zum europäischen Haushalt zu leisten."In Europa vereinbart ist bereits ein Paket mit Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro für Kurzarbeiter, Unternehmen und verschuldete Staaten. Darüber hinaus soll es einen Wiederaufbaufonds geben, dessen Umfang und Finanzierung aber offen sind. Genannt werden Summen zwischen 500 und 1500 Milliarden Euro.Streitpunkt ist unter anderem die Aufnahme gemeinsamer Schulden über Corona-Bonds. Der Fonds soll im Zusammenhang mit dem nächsten siebenjährigen EU-Haushalt gegründet werden, der ebenfalls umstritten ist. Im Februar waren die Verhandlungen darüber gescheitert, jetzt soll neu angesetzt werden. Eine Lösung wurde vom Gipfel noch nicht erwartet.EU-Parlamentspräsident David Sassoli sah jedoch Kompromisswillen. "Im Moment, glaube ich, gibt es eine Annäherung. Und die ist größer als die Spannungen und das Zerwürfnis", sagte er nach dem Auftakt.EU-Ratschef Charles Michel twitterte, für die Erholung der Wirtschaft nach der Corona-Krise würden "beispiellose Investitionen" im Rahmen eines europäischen Marshall-Plans nötig. Die Instrumente dafür seien der EU-Haushalt und die Europäische Investitionsbank. Die Investitionen sollten in den grünen und digitalen Wandel der Wirtschaft fließen.Wie groß der Wiederaufbaufonds tatsächlich ausfällt und wie die Details aussehen, wird nach Merkels Worten beim Gipfel noch kein Thema. Zunächst soll die EU-Kommission mit der Ausarbeitung eines Plans zu beauftragt werden. Unklar ist auch, wie viel mehr Deutschland zahlen müsste. 2018 überwies Berlin 13,4 Milliarden Euro mehr an die EU als Deutschland über EU-Programme aus Brüssel zurückbekam.Die Aufnahme von Gemeinschaftsschulden mit gemeinsamer Haftung lehnte Merkel mit dem Argument ab, es würde zu lange dauern. Dafür müssten alle Parlamente der Mitgliedstaaten entscheiden, dass ein Teil der Budgethoheit an die EU übertragen werde. "Das wäre ein zeitraubender und schwieriger Prozess und keiner, der in der aktuellen Lage direkt helfen könnte."Die EU-Staaten streiten seit Wochen über Corona-Bonds oder andere Anleihe-Formen. In den vergangenen Tagen hatten Frankreich, Spanien, Italien und die EU-Kommission Kompromissmodelle in Umlauf gebracht, die vor allem die gemeinsame Haftung begrenzen würden. Auch die italienische Regierung beharrt nun nicht mehr auf Corona-Bonds in Reinform./vsr/DP/jha