(neu: Durchgehend aktualisiert nach Beschluss des Bundestags)



BERLIN (dpa-AFX) - Ein für die Endlager-Suche wichtiges Gesetz zum Umgang mit Boden-Daten sorgt für heftigen Streit. Die schwarz-rote Koalition verabschiedete die Regelungen am Donnerstag im Bundestag, die Grünen kündigten Widerstand dagegen im Bundesrat an. Die Vorsitzende des Umweltausschusses des Bundestags, Sylvia Kotting-Uhl (Grüne), sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Koalition wolle "zum Nachteil der Bürger die Daten der Industrie schützen". Die Grünen würden im Bundesrat nicht zustimmen. Die Koalition wies die Kritik als unberechtigt zurück.



In Deutschland soll bis 2031 ein Ort gefunden werden, in dem hoch radioaktiver Atommüll eine Million Jahre lang möglichst sicher unterirdisch lagern kann. Um den langen Ärger um den Standort Gorleben zu beenden, wurde die Suche - auch mit Unterstützung der Grünen - neu gestartet. Es soll wissenschaftlich und transparent zugehen. Dafür werden auch Daten von Unternehmen verwendet. Für den Umgang mit der Veröffentlichung dieser Daten soll das Geologiedatengesetz eine neue Grundlage schaffen.



Aus Sicht der Grünen reichen die geplanten Regelungen zur Transparenz nicht aus. Auf ein Kompromissangebot der Grünen sei die Koalition nicht eingegangen, sagte Kotting-Uhl. Da die Grünen in elf von 16 Bundesländern mitregieren, können sie im Bundesrat Gesetze aufhalten - das Geologiedatengesetz gehört dazu. AfD und FDP kritisierten dagegen, dass Unternehmen mit dem Gesetz zu viel offenlegen müssten.



Union und SPD wiesen die Kritik zurück. Timon Gremmels (SPD) sagte, man weiche kein Jota vom Endlager-Kompromiss ab. Man habe einen Ausgleich gefunden zwischen berechtigten Interessen der Firmen und öffentlichem Interesse. Karsten Möring (CDU) betonte, alle Daten, die für die Bundesgesellschaft für Endlagerung bei der Standortauswahl notwendig seien, seien öffentlich.



Im Herbst soll diese Gesellschaft einen Zwischenbericht vorlegen, auf dessen Basis entschieden wird, welche Regionen genauer untersucht werden. Die Linke forderte, das zu verschieben, weil eine Auswertung der Firmendaten bis dahin nicht möglich sei./ted/DP/jha