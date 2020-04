Tagesausblick für 24.4.: DAX erneut fest. Wasserstoff im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

Trotz schwacher Konjunkturdaten aus Europa und weiter kräftig steigenden Arbeitslosenzahlen in den USA kamen die Aktienmärkte am Nachmittag in Fahrt. Positive Impulse kamen vor allem von der Wall Street. So schloss der DAX rund 1,1 Prozent höher bei 10.530 Punkten und der EuroStoxx 50 bei knapp 2.860 Punkten.

Am Anleihemarkt blieb es erneut ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen blieb bei Minus 0,428 Prozent stabil und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,61 Prozent. Edelmetalle notierten mehrheitlich fester. Der Goldpreis stieg über 1.730 US-Dollar pro Feinunze. Am Ölmarkt setzte sich die Erholung auf niedrigem Niveau fort. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil stieg auf 23 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Daimler meldete heute vorläufige Zahlen. Demnach brachen Gewinn und Umsatz im ersten Quartal kräftig ein. Die Aktie gab dennoch Gas. Fusionsgerüchte um Deutsche Wohnen und Vonovia trieb die Aktie von Deutsche Wohnen kräftig nach oben. ProSiebenSat.1 revidierte die Prognose für das laufende Jahr nach unten. Die Aktie kann sich dennoch im Bereich von EUR 7,85 halten. Siemens Healthineers demonstriert weiterhin relative Stärke und knackte heute die Widerstandsmarke von EUR 38,75. VW startete heute die Produktion in einigen Werken. Die Anleger quittierten dies heute mit einem Kursplus von rund zwei Prozent. Wirecard wird voraussichtlich am Montag die Ergebnisse der Sonderprüfung veröffentlichen. Die Aktie legte heute fast zweistellig zu und peilt nun das Jahreshoch von EUR 146 an.

Auffällig stark präsentierten sich zudem der BANG Index und der Global Hydrogen Index. Der BANG Index enthält vier der weltweit größte Goldminengesellschaften und profitiert vom steigenden Goldpreis. Zum Global Hydrogen Index und zahlreichen weiteren interessanten Themen finden Sie in unserem heute erschienen Onemarkets Magazin jede Menge Informationen.

In Europa stehen morgen die Daten von ENI, Nestlé und Sanofi und in den USA das Zahlenwerk von American Express und Verizon im Blickpunkt.

Wichtige Termine

Deutschland - ifo-Geschäftsklimaindex

USA - Auftragseingang langlebiger Güter, März

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, April

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.600/10.700/10.790/11.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.100/10.280/10.340/10.410/10.510 Punkte

Nach einem schleppenden Beginn stieg der DAX am Nachmittag zeitweise auf 10.600 Punkte. Im Bereich von 10.510 Punkten findet der Index aktuell eine Unterstützung. Solange sie hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Die Bullen sind derzeit jedoch zögerlich unterwegs. So erscheinen Rücksetzer auf 10.340/10.420 Punkte nicht unwahrscheinlich. Ein nachhaltiger Trend zeichnet sich erst oberhalb von 10.800 beziehungsweise unterhalb von 10.200 Punkte ab.

Betrachtungszeitraum: 07.04.2020 - 23.04.2020.

Betrachtungszeitraum: 24.04.2013 - 23.04.2020.

