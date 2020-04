Medienmitteilung

Flamatt, 23. April 2020

Generalversammlung der Comet Holding AG stimmt allen Anträgen zu

An der 71. ordentlichen Generalversammlung der Comet Holding AG stimmten die Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Die Generalversammlung fand aufgrund der ausserordentlichen Situation gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären statt. Dennoch verzeichnete Comet eine hohe Beteiligung von 77.4% der stimmberechtigten Aktien.

Sowohl der Lagebericht wie auch die Jahres- und die Konzernrechnung 2019 wurden von der Generalversammlung genehmigt. Die Aktionäre erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung für das Jahr 2019 Entlastung. Die beantragte Dividende von 1.00 CHF je berechtigte Namenaktie wurde angenommen. Die Auszahlung erfolgt am 29. April 2020.

Wiederwahlen

Die Verwaltungsratsmitglieder Heinz Kundert, Prof. Dr. Gian-Luca Bona, Dr. iur. Mariel Hoch, Rolf Huber und Patrick Jany stellten sich zur Wiederwahl und wurden für die Amtsdauer von einem Jahr bis zur Generalversammlung im Jahr 2021 wiedergewählt. Heinz Kundert wurde als Verwaltungsratspräsident in seinem Amt erneut bestätigt. Wiedergewählt wurden zudem die Ernst & Young AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 und Herr Patrick Glauser, Fiduria AG, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis einschliesslich der Generalversammlung 2021.

Konstituierung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat hat seine Aufgaben wie folgt aufgeteilt: Rolf Huber bleibt Vizepräsident. Er übergibt die Leitung des Ernennungs- und Entschädigungsausschusses an Dr. iur. Mariel Hoch und wird stattdessen neu als Mitglied im Prüfungsausschuss sowie im Ernennungs- und Entschädigungsausschuss fungieren. Unverändert bleibt die Leitung des Prüfungsausschusses bei Patrick Jany. Die Leitung des Technologieausschusses bleibt bei Prof. Dr. Gian-Luca Bona, der in diesem Ausschuss von Heinz Kundert unterstützt wird.

Statutenänderungen

Die Generalversammlung stimmte der beantragten Anpassung von Art. 3a, Absatz 1 der Statuten zu. Damit ist der Verwaltungsrat ermächtigt, jederzeit bis zum 23. April 2022 das Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 800'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 im Maximalbetrag von CHF 800'000 zu erhöhen. Zudem wurde der Antrag zur Aufhebung der Alterslimite von 70 Jahren für Verwaltungsratsmitglieder im Sinne einer guten Governance von den Aktionären angenommen.

Annahme der Anträge zur Vergütung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Die Aktionäre stimmten der Vergütung des Verwaltungsrats für die kommende Amtsperiode, der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 sowie der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Jahr 2019 zu.

Der Antrag des Verwaltungsrats, den Vergütungsbericht 2019 in einer Konsultativabstimmung zu bestätigen, wurde ebenfalls angenommen.

Die nächste ordentliche Generalversammlung der Comet Holding AG wird am 22. April 2021 im Raum Bern stattfinden.

Kontakt

Ines Najorka

VP Group Communications

T +41 31 744 99 96

ines.najorka@comet.ch

Unternehmenskalender

13. August 2020 Publikation des Halbjahresergebnisse

Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umweltschonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleiter- und Elektronikmarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich der Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1300 Mitarbeitende, rund 500 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in den USA, China, Japan, Korea und Malaysia. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.