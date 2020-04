Wegen der hohen Unsicherheiten sehe sich das Unternehmen derzeit nicht in der Lage, einen entsprechenden Ausblick zu geben, teilte Saint-Gobain am Donnerstag nach Börsenschluss in Courbevoie mit. Bislang hatte der Konzern für das laufende Jahr angepeilt, beim operativen Gewinn weiter zu wachsen. Zudem wollen die Franzosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...