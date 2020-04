23. 4. 15 Uhr: Die Zahl der akut Erkrankten sinkt auf unter 3000 About: Im Börse Social Covid 19 Monitor, siehe https://www.boerse-social.com/covid19 , sehen wir uns täglich für Österreich gesamt und die 9 Bundesländer mehrere Charts an: Infektionen gesamt, Neuansteckungen absolut und in Prozent, aktuell Erkrankte, Verstorbene und Gesundete. Täglich aktualisiert basierend auf den 15:00-Werten von info.gesundheitsministerium.at Dazu rücken wir mit Charttechnik an: Anzahl vs. 5 Tage (rot) vs. 10 Tage (dunkelblau) vs. 20 Tage (gelb) gleitender Durchschnitt (MA, Moving Average) vs. 30 Tage (grün). Weitere Map-Anwendungen:>> Zur Finanzmap>> Zur Runmap auf runplugged.com>> White Label: Treffpunkt Essling

