Vapiano SE: Verlängerung der Entsendung von Vanessa Hall als CEO, Ausscheiden von Johann Stohner als CTODGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Personalie Vapiano SE: Verlängerung der Entsendung von Vanessa Hall als CEO, Ausscheiden von Johann Stohner als CTO23.04.2020 / 19:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Vapiano SE: Verlängerung der Entsendung von Vanessa Hall als CEO, Ausscheiden von Johann Stohner als CTOKöln, 23. April 2020 - Der Aufsichtsrat der Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, "Vapiano" oder "Gesellschaft") hat heute beschlossen, die seit September 2019 laufende Entsendung der Aufsichtsratsvorsitzenden Frau Vanessa Hall als Mitglied und Vorsitzende des Vorstands bis zum 30. Juni 2020 zu verlängern. Vanessa Hall hat sich bereiterklärt, das Unternehmen bis zu diesem Zeitpunkt weiter zu führen, bis zu dem voraussichtlich auch eine Entscheidung über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens erwartet wird.Ferner scheidet Herr Johann Stohner, Managing Director der Beratungsgesellschaft Alvarez & Marsal Deutschland GmbH und seit Juli 2019 Chief Transformation Officer (CTO) bei Vapiano, im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat und der vorläufigen Insolvenzverwalterin mit Ablauf des heutigen Tages aus dem Vorstand der Gesellschaft aus. Nach Antragstellung der Gesellschaft zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wird das Beratungsmandat mit Alvarez & Marsal, welches bis zum erfolgreichen Abschluss der außerinsolvenzlichen Restrukturierung angelegt war und in dessen Rahmen Johann Stohner als CTO fungiert, einvernehmlich beendet.Lutz Scharpe, CFO Vapiano SE.23.04.2020 CET/CEST