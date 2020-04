Das Unternehmen unterstützt bereits Hunderte von Kunden, die die SAP-Anwendungen Business Suite 7 und S/4HANA einsetzen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -diensten sowie der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute die sofortige globale Verfügbarkeit des Supports von Rimini Street für SAP S/4HANA bekannt. Rimini Street betreut seit 2008 SAP-Produkte und stellt seine preisgekrönten, bewährten, erstklassigen Supportleistungen Hunderten von Kunden zur Verfügung, die die SAP-Anwendungen Business Suite 7 und S/4HANA sowie die SAP HANA- und Sybase-Datenbanken einsetzen. Rimini Street bietet seinen Kunden außerdem Application Management Services (AMS) für den "Betrieb" von SAP-Produkten.

Rimini Street-Support für S/4HANA

Der Rimini Street-Support für S/4HANA deckt die gesamte Palette an funktionalen und technischen Komponenten von S/4HANA ab, einschließlich der SAP Fiori-Benutzerschnittstelle und der speicherinternen SAP HANA-Datenbank. Der Rimini Street-Support für S/4HANA umfasst dasselbe extrem reaktionsschnelle, preisgekrönte Supportprogramm, das das Unternehmen zum weltweit führenden Drittanbieter von Support für die SAP-Software Business Suite 7 gemacht hat.

Allen Kunden von Rimini Street wird ein Primary Support Engineer (PSE) zugewiesen, der im Durchschnitt 15 Jahre Erfahrung mit SAP-Software hat und von einem Team aus funktionalen und technischen Ingenieuren unterstützt wird, die rund um die Uhr verfügbar sind. Die Kunden erhalten zudem die branchenführenden Dienstleistungsvereinbarungen (Service Level Agreements, SLAs) des Unternehmens mit einer garantierten Reaktionszeit von 15 Minuten für kritische Probleme (P1). Darüber hinaus erhalten die Kunden garantierten Support für ihre aktuellen Softwareversionen für mindestens 15 Jahre, ohne dass Upgrades oder Migrationen erforderlich wären.

Führender Pharmavertriebshändler beschleunigt Innovationen

Nadro, der führende Pharma- und Warenvertriebshändler für mehr als 25.000 Apotheken in ganz Mexiko, wechselte zur Unterstützung seiner komplexen, hochgradig maßgeschneiderten Hybrid-Implementierung von SAP S/4HANA, Business Suite 7 und HANA-Datenbanksoftware von SAP zu Rimini Street. Das Unternehmen wechselte im Rahmen seiner IT-Optimierungsstrategie zu Rimini Street und ist nun in der Lage, seine IT-Aktivitäten auf die Beschleunigung von Innovationen zu konzentrieren.

"Der Wechsel zur Rimini Street für den Support unserer hybriden SAP S/4HANA-, Business Suite 7- und HANA-Datenbanksoftware-Landschaft ermöglicht es Nadro, die IT-Betriebskosten zu senken und die Einsparungen zu investieren, um Innovationsprojekte im gesamten Unternehmen voranzutreiben, unsere betriebliche Effizienz zu steigern und die Qualität unseres Kundenservices zu verbessern", so Jorge Malo, IT-Direktor bei Nadro. "Wir sind sehr zufrieden mit dem hohen Service- und Supportniveau, das wir täglich von Rimini Street für unser gesamtes SAP-Softwareportfolio erhalten, und wir sind zuversichtlich, dass dies über viele Jahre hinweg eine wertvolle Partnerschaft sein wird."

Rimini Street bietet Support für die SAP-Produkte Business Suite 7 sowie S/4HANA

Als zuverlässiger Supportpartner ist Rimini Street softwarehersteller- und versionsunabhängig. Das Unternehmen bietet seine preisgekrönten, bewährten Supportleistungen für Unternehmenssoftware unabhängig davon an, ob Kunden sich dafür entscheiden, ihre aktuelle, stabile SAP Business Suite 7 oder frühere Softwareversionen über viele Jahre hinweg weiter zu betreiben und zu nutzen, mit der Zeit vollständig auf die neuere SAP S/4HANA-Software umzustellen oder beide gleichzeitig in einer hybriden Architektur zu nutzen.

"Es ist sehr wichtig für Unternehmenssoftware-Lizenznehmer, dass sie bei der Wartung und beim Support Optionen haben", so Vinnie Mirchandani, Analyst und Autor von SAP Nation 3.0. "Mit der Aufnahme von SAP S/4HANA in das Produkt-Supportportfolio von Rimini Street haben die Kunden nun einen weiteren Anbieter zur Auswahl. Sie können ihre aktuelle, stabile SAP Business Suite 7-Software beibehalten, vollständig auf das S/4HANA-Produkt umstellen oder beide Produkte in einer hybriden Umgebung einsetzen. Sie können außerdem wählen, ob sie Support von SAP oder einem Drittanbieter wie Rimini Street erhalten möchten, was viele Kunden aufgrund der höheren Wirtschaftlichkeit, der Reaktionsfähigkeit des Services und der Unterstützung bei Anpassungen bevorzugen."

"Durch die Erweiterung unseres Serviceportfolios um den Support für SAP S/4HANA haben wir die Supportoptionen für SAP-Lizenznehmer erweitert, so dass sie erhebliche Einsparungen erzielen und ihre Kapitalrendite steigern können unabhängig davon, für welche SAP-Produkte und Versionen sie sich entscheiden", so Seth A. Ravin, CEO von Rimini Street. "Unser Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung kostengünstiger, preisgekrönter, einheitlicher Support- und Anwendungsmanagement-Services in der gesamten SAP-Landschaft unserer Kunden, damit diese ihr IT-Budget, ihre Mitarbeiter und ihre Zeit verstärkt auf Innovationsprojekte fokussieren können, die ihren Wettbewerbsvorteil steigern und ihr Wachstum vorantreiben."

Weitere Informationen über das Produkt-Supportportfolio von Rimini Street für SAP finden Sie hier.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Nahezu 2.000 globale Fortune 500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Unternehmenssoftware-Produkten und -Dienstleistungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter, und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

