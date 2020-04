FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper sieht sich nach einem guten ersten Quartal auf Kurs. Das MDAX-Unternehmen, das mittlerweile zu 70 Prozent dem finnischen Energiekonzern Fortum gehört, steigerte den Gewinn zum Jahresauftakt deutlich und bestätigte den Ausblick 2020.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag im Quartal nach vorläufigen Zahlen bei 650 Millionen Euro nach 185 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Nachsteuerergebnis verbesserte sich auf 500 von 117 Millionen Euro. Beide Kennziffern lägen damit wie erwartet deutlich über dem Vergleichsquartal des Vorjahres, so Uniper.

Auch unter den aktuellen Marktbedingungen hatte man weiterhin an der veröffentlichen Prognose fest, so Uniper. In dem im März veröffentlichten Geschäftsbericht hatte Uniper ein bereinigtes EBIT zwischen 750 Millionen und 1 Milliarde Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von 550 bis 800 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

