Der an der Wiener Börse gelistete Umweltdienstleister Wolftank-Adisa hat vorläufige Zahlen präsentiert. Im Geschäftsjahr 2019 konnte die Gruppe ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund 17 Prozent auf gut 52 Mio. Euro (Vj. 44,55 Mio.) steigern und damit die eigene Prognose erfüllen. Nicht so gelungen ist es beim EBITDA - das Konzern-EBITDA liegt mit 3,0 Mio. Euro knapp auf Vorjahresniveau (3,2 Mio.), während das geplante EBITDA um 1,7 Mio. Euro verfehlt wurde. Hier kam ein Sondereinfluss zum Tragen. Die verminderte Profitabilität beruhe auf einer ausserordentlichen und einmaligen Sonderzahlung in Höhe von 1,47 Mio. Euro, wie das Unternehmen mitteilt. Demnach sei es gelungen, die bisher exklusive Bindung an den Lieferanten für Epoxydharz-Rohprodukte zu beenden und ...

