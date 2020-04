Der Virologe Hendrik Streeck dämpft zu große Hoffnungen auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus. "Jede Vorhersage, dass wir einen Impfstoff haben werden, ist unseriös, weil wir es einfach nicht wissen", sagte Streeck am Donnerstag in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner".



Es gebe viele Erreger, bei denen über Jahre an einem Impfstoff geforscht werde und es dennoch keinen gebe, sagte der Wissenschaftler von der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. Als Beispiele nannte er unter anderem HIV, Hepatitis C und Malaria. "Wir können es einfach nicht vorhersagen." Impfstoffforschung sei dazu "viel zu überraschungsreich".



In mancher Medienberichterstattung wie auch in der politischen Debatte gilt es mitunter schon als ausgemacht, dass es irgendwann einen Impfstoff geben werde, wenn auch erst 2021.