Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film ist ein Live-Konzerterlebnis und exklusiver Einblick in das Leben unterwegs mit Jonas Brothers während ihrer ausverkauften Konzerttournee "Happiness Begins"

Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film bietet einen Blick hinter die Kulissen des GRAMMY-nominierten Multiplatin-Powerhouse-Trios Jonas Brothers auf seiner ausverkauften Konzerttournee "Happiness Begins" 2019. Premiere morgen, Freitag, 24. April, exklusiv auf Amazon Prime Video in mehr als 200 Ländern und Gebieten weltweit zum ersten Mal.

Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film (Photo: Amazon Studios)

Die Reise, die mit dem letztjährigen Amazon-Original-Dokumentarfilm Chasing Happiness begann, wird mit Happiness Continues fortgesetzt. Er fängt das Live-Konzerterlebnis der Band ein und bietet einen exklusiven Einblick in das Leben der Jonas Brothers unterwegs, darunter Auftritte mit beliebten Hits wie "Burnin' Up," "S.O.S." und "Year 3000" sowie Musik aus dem letztjährigen Album "Happiness Begins", und ihr Nummer-Eins-Hits "Sucker" in den Albumcharts. Happiness Continues bietet den Zuschauern einen Platz in der ersten Reihe in Arenen voller Fans in Miami, Vancouver und Mexiko-Stadt sowie in der intimen Cobra Lounge in Chicago, in der sie zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder auftreten. Happiness Continues gibt den Fans einen tieferen Einblick, wie Nick, Joe und Kevin ihr Leben auf Tournee navigieren, während sie Musik, ihre Beziehung untereinander und ihre neuen Familien balancieren.

Happiness Continues stammt von Philymack und Amazon Studios in Zusammenarbeit mit Polygram Entertainment und Federal Films mit den ausführenden Produzenten Phil McIntyre, John Lloyd Taylor, Monte Lipman, Wendy Goldstein und Baz Halpin. Happiness Continuessteht unter der Regie von Anthony Mandler und wird produziert von Kim Bradshaw, Ned Doyle und Anthony Mandler über Mandlers Produktionsfirma Black Hand Cinema.

Nach einer sechsjährigen Pause eroberten Jonas Brothers 2019 die Welt im Sturm mit der überraschenden Veröffentlichung ihrer von der Kritik gefeierten und weithin erfolgreichen Single "Sucker".Die Doppel-Platin-Single debütierte auf Platz 1 der Billboard Hot 100 und wurde der erste Nummer-Eins-Hit der Band und das erste Debüt einer Gruppe in diesem Jahrhundert. Die Band veröffentlichte dann Chasing Happiness, einen Amazon-Original-Film, der den Aufstieg und die Rückkehr der Brüder zur Musik dokumentiert, bevor sie mit der Veröffentlichung ihres Platin-Verkaufsalbums Happiness Begins (Republic Records) ihr drittes Debütalbum auf Platz 1 lieferte. Das ganze Jahr lang blieb die Band mit ihrer ausverkauften "Happiness Begins Tour" mit über 1,2 Millionen verkauften Tickets im Aufwind.

Happiness Continues ist ein globales Release und wird exklusiv auf Prime Video in mehr als 200 Ländern und Territorien verfügbar sein.

FEDERAL FILMS:

Federal Films ist eine neue Sparte von Republic Records in strategischer Allianz mit Polygram Entertainment der Universal Music Group.

ÜBER POLYGRAM ENTERTAINMENT

Polygram Entertainment produziert Film- und Fernsehprogramme, die tiefere Erzählungen und Perspektiven auf die Tonkünstler, Musik- und Kulturereignisse bieten, die Generationen definiert haben. Als Partner der Universal Music Group, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der musikbasierten Unterhaltung, entwickelt, produziert, finanziert und vertreibt Polygram Dokumentarfilme und originelle, nach Drehbuch geschriebene Projekte für Musikfans jeden Alters und Geschmacks auf der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

