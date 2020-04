In Frankreich sagt der Knoblauchsektor, dass die Verkäufe 25% höher sind. Die angenommenen Stärken von Knoblauch haben einen Anstieg der Nachfrage erzeugt, zuerst in China und dann in Europa. Die Knoblauchverkäufe und somit der Konsum sind 25% höher als in einer normalen Periode. Trotz der kompletten Einstellung der Nachfrage von der Gastronomie bleiben die Verkäufe...

Den vollständigen Artikel lesen ...