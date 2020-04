BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Bundestagsbildungsausschusses, Ernst Dieter Rossmann (SPD), hat das von der großen Koalition in Aussicht gestellte 500-Millionen-Paket für Schüler und Schulen in der Corona-Krise begrüßt. Er fordert allerdings eine sinnvolle Verteilung der Gelder mit Blick auf den geplanten Laptop-Zuschuss von 150 Euro für bedürftige Schüler.



"Was nützt es, wenn bei den 500 Millionen theoretisch 3,3 Millionen Schüler mit einem solchen Zuschuss ausgestattet werden können, aber wir die wirklich Bedürftigen dabei immer noch nicht direkt erreichen, weil der Eigenanteil nicht erbracht werden kann", sagte Rossmann in Berlin. Hier müssten schnell differenzierte Lösungen entwickelt werden, die der sozialen Lage in den Elternhäusern gerecht würden. Das 500-Millionen-Paket bezeichnete er allerdings als "großen Erfolg".



Union und SPD hatten sich im Koalitionsausschuss darauf verständigt, dass bedürftige Schüler einen Zuschuss von 150 Euro für die Anschaffung von Laptops oder Tablets bekommen sollen. Zudem sollen Schulen Geld für die Erstellung von Online-Lehrangeboten bekommen. Die genaue praktische Umsetzung ist noch unklar und wird nach Angaben von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) derzeit mit den Bundesländern besprochen.



Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, kritisierte den Zuschuss von 150 Euro als zu gering. "Dafür gibt es kein Notebook oder Tablet", sagte Bentele der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Der Staat müsse sicherstellen, dass alle Kinder am Digitalunterricht teilnehmen könnten. "Es wäre sinnvoller, bedürftigen Kindern gleich ein digitales Endgerät leihweise zur Verfügung zu stellen, statt einen Zuschuss, der hinten und vorne nicht reicht."



Zwar nehmen die Schulen schrittweise einen eingeschränkten Betrieb wieder auf, allerdings wird es wegen Abstands- und Hygieneregeln voraussichtlich noch monatelang auch Heimunterricht am Computer geben. Bildungsexperten hatten immer wieder davor gewarnt, dass Schüler aus ärmeren Familien dabei abgehängt werden könnten, wenn sie keine entsprechenden Geräte haben./jr/DP/zb