FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Corona-Massentests:



"Bisher ordnet der Arzt den Test an, wenn der Patient ein Corona-Verdachtsfall ist. Nun soll auch ohne Symptome getestet werden. Um sich ein besseres Bild machen zu können, wie weit sich das Virus in der Bevölkerung vorgearbeitet hat, kann man das wollen. Man kann das auch wollen, um vorsichtshalber alle paar Tage die Belegschaft von Kliniken und Altenheimen sowie die Pflegebedürftigen selbst zu überprüfen. Nur passt das nicht zu den Aufgaben der Kassen. Die sind für individuelle Gesundheitsprobleme zuständig. Sicher hat die Kassen die Tatsache aufgeschreckt, dass Massentests aufs Jahr gerechnet die Hälfte der gesamten bisherigen Arzneimittelausgaben kosten können. Dass sie auf die Zuständigkeit des Staates für Infektionsschutz verweisen, tun sie zu Recht. Will Politik großflächig ganze Straßenzüge testen lassen, muss sie das auch - mit Steuergeld - bezahlen."/yyzz/DP/he