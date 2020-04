STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Hilfspaket der Bundesregierung:



"Es ist richtig, dass die Bundesregierung die Bazooka ausgepackt hat. Die Verschuldung bleibt nach aktuellen Schätzungen selbst nach den beschlossenen Maßnahmen bei unter 80 Prozent der Wirtschaftsleistung, was in einer solchen Zeit ohne Weiteres verkraftbar ist. Da zahlt es sich aus, über Jahre sparsam agiert zu haben. Insbesondere das Kurzarbeitergeld ist ein Erfolgsmodell. Das hat sich schon in der Finanzkrise gezeigt, als es den Unternehmen erlaubte, die Beschäftigten an Bord zu halten, die sie im folgenden Aufschwung benötigten."/DP/jha