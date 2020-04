Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RYANAIR - Die Corona-Krise hat die Flugbranche besonders hart getroffen: Seit Wochen stehen die Maschinen vieler Gesellschaften unbenutzt am Boden. Aber Ryanair werde "wahrscheinlich deutlich länger als jede andere Airline" überleben, sagt Ryanair-Chef Michael O'Leary. "Wir sind mit fast vier Milliarden Euro Cash in der Bilanz in diese Krise gegangen. Selbst wenn wir bis Ende des Jahres keine Umsätze haben sollten, haben wir noch ausreichend Geld, vor allem, nachdem in den meisten EU-Ländern Unterstützungsmaßnahmen wie Kurzarbeitergeld eingeführt wurden." (Handelsblatt S. 18)

WIRECARD - Der wegen möglicher Bilanzierungsvergehen unter Druck geratene Zahlungsabwickler Wirecard steht in der Sonderprüfung von KPMG offenbar vor einer vollumfänglichen Entlastung. Kurz vor der Vorlage des Abschlussberichts der Wirtschaftsprüfer teilte das DAX-Unternehmen ad hoc mit, dass KPMG keine Belege für Manipulationen der Bilanz gefunden habe. Wirecard bekräftigte, den vollständigen Be-richt von KPMG auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Das endgültige Ergebnis der Prüfung soll dem Konzern zufolge am kommenden Montag vorliegen. Wirecard will das Resultat in ihren Geschäftsbericht 2019 einarbeiten. Die Bilanz legt der Konzern am Donnerstag vor. (Börsen-Zeitung S. 4)

BP - In der Corona-Krise verzichtet der Aral-Mutterkonzern BP Europa SE trotz einer deutlich gedrosselten Produktion bewusst auf Kurzarbeit. "Wir haben uns als BP eindeutig dafür entschieden, dass wir die Staatskasse nicht belasten möchten, wenn wir als BP-Gruppe Dividenden zahlen", sagte BP-Europachef Wolfgang Langhoff. "Wir planen aus heutiger Sicht auch keinen Stellenabbau wegen Corona", fügte er hinzu. In Deutschland beschäftigt BP rund 4.600 Mitarbeiter. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)

AMAZON - Dem Online-Händler Amazon wird vorgeworfen, in seinen Warenlagern nicht genug Schutz vor Infektionen zu bieten. Aktivisten rufen deshalb zum Streik auf. (FAZ S. 21)

