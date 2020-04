Der amerikanische Energiekonzern Pinnacle West Capital (ISIN: US7234841010, NYSE: PNW) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,7825 US-Dollar an seine Anteilseigner aus. Auf das Jahr gerechnet schüttet der Konzern damit 3,13 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 75,82 US-Dollar (Stand: 23. April 2020) 4,13 Prozent. Ausgezahlt wird die Quartalsdividende am 1. Juni 2020 (Record date: 4. ...

