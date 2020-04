Die Bank of America schließt sich unserer Meinung an, die wir bereits zur Jahreswende für den Goldpreis avisiert hatten. Die Laufzeit entspricht in etwa unseren Vorstellungen und immerhin sind 2.000 $ im nächsten Jahr das etwas kürzere Ziel. Was machen Sie daraus?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!