THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.04.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OSX2 XFRA LU0599612685 OSS.US M.V.ESG NRUE 1CEO

F5D XFRA FR0000064578 COVIVIO INH. EO 3

2XX XFRA NO0010716863 XXL ASA A NK -,40

S0D XFRA AU000000SMR4 STANMORE COAL LTD

