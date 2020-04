TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich nach einer turbulenten Woche am Freitag mehrheitlich mit Abschlägen. Einzig Sydney verzeichnet Gewinne. Belastet wird die Stimmung unter anderem von sehr schwachen Konjunkturdaten vom Vortag aus Europa und den USA, die die negativen Auswirkungen der Pandemie verdeutlichten. Für Bewegung sorgt auch die an Fahrt gewinnende Berichtssaison.

Chinas Notenbank hat indessen im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie einen weiteren Zinssatz gesenkt. Der Zinssatz für mittelfristige Kredite fällt auf 2,95 von 3,15 Prozent. Dieser Zins ist ein geldpolitisches Instrument zur Finanzierung der Kreditvergabe von Banken an kleine Unternehmen. Zudem hat die Notenbank über die angestrebte mittelfristige Fazilität dem Bankensystem umgerechnet 10,4 Milliarden Euro zugeführt. Erst am Montag hatte die Notenbank den Referenzzins für Kredite mit einjähriger Laufzeit (LPR) auf 3,85 von 4,05 Prozent gesenkt.

Sydney von Rohstoffwerten gestützt

In Tokio gibt der Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 19.290 Punkte nach. Canon verlieren 1,9 Prozent, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal Einbußen beim Nettogewinn von 30 Prozent hinnehmen musste. Chugai Pharmaceutical vermeldete hingegen einen Gewinnanstieg um 47 Prozent. Die Aktie legt um 1,8 Prozent zu.

In Hongkong geht es für den Hang-Seng-Index um 0,3 Prozent nach unten, während die Börse in Schanghai 0,6 Prozent einbüßt. Der Kospi in Seoul gibt um 0,8 Prozent nach. Der S&P/ASX 200 in Sydney liegt mit 0,6 Prozent vorne, gestützt von einer Erholung der Rohstoffwerte nach deren jüngsten Verlusten.

Die Ölpreise erholen sich nach ihrem historischen Absturz in der zurückliegenden Woche weiter. Vor allem australische Rohstoffwerte können hiervon erneut profitieren. Für Oil Search geht es um 4,2 Prozent nach oben, Woodside und Santos verbessern sich um 2,3 und 1,5 Prozent. Für die Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP geht es um 0,9 und 1,9 Prozent nach oben. In Hongkong gewinnen CNOOC 1,8 Prozent hinzu, Petrochina steigen um 0,7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.252,90 +0,69% -21,41% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.289,55 -0,72% -17,87% 08:00 Kospi (Seoul) 1.899,82 -0,78% -13,55% 08:00 Schanghai-Comp. 2.820,87 -0,62% -7,52% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.911,34 -0,28% -15,27% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.521,79 -0,81% -20,88% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.374,00 -0,55% -13,04% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:02 % YTD EUR/USD 1,0770 -0,1% 1,0778 1,0802 -4,0% EUR/JPY 115,96 +0,0% 115,95 116,23 -4,9% EUR/GBP 0,8719 -0,1% 0,8727 0,8765 +3,0% GBP/USD 1,2352 +0,0% 1,2351 1,2325 -6,8% USD/JPY 107,66 +0,1% 107,58 107,62 -1,0% USD/KRW 1236,07 +0,2% 1233,71 1229,91 +7,0% USD/CNY 7,0841 +0,2% 7,0667 7,0779 +1,7% USD/CNH 7,0951 +0,0% 7,0945 7,0881 +1,9% USD/HKD 7,7509 +0,0% 7,7508 7,7511 -0,5% AUD/USD 0,6357 -0,2% 0,6373 0,6343 -9,3% NZD/USD 0,5992 -0,2% 0,6007 0,5974 -11,0% Bitcoin BTC/USD 7.526,76 -0,5% 7.563,51 7.056,01 +4,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 17,72 16,50 +7,4% 1,22 -70,2% Brent/ICE 22,49 21,33 +5,4% 1,16 -64,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.723,99 1.729,60 -0,3% -5,62 +13,6% Silber (Spot) 15,18 15,24 -0,3% -0,05 -14,9% Platin (Spot) 769,15 765,15 +0,5% +4,00 -20,3% Kupfer-Future 2,30 2,31 -0,3% -0,01 -17,9% ===

April 24, 2020

