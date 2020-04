Durch Fettverkapselung der Sorbinsäure lassen sich diese Negativeffekte verhindern. Sorbinsäure und ihre Salze Kaliumsorbat (E202) und Calciumsorbat (E 203) dienen der pH-Kon-trolle und sind als Konservierungsmittel in festgelegten Höchstmengen für bestimmte Lebensmittel zugelassen. Die ungesättigte organische Säure besitzt eine keimtötende Wirkung und verlängert dadurch die Lager-eigenschaften hygienisch einwandfreier Lebensmittel. So lässt sich beispielsweise die Haltbarkeit von Schnittbrot, Margarine sowie Hart- und Brühwürsten verlängern. Die sauren Bedingungen verhindern den mikrobiellen Verderb, der gerade bei Backwaren ein wesentliches Qualitätsproblem darstellt. Gleichzeitig bilden sie mit Schimmelpilzhemmern synergetische Effekte.

Probleme mit Rohsäuren

Die Verwendung säurehaltiger Zutaten birgt jedoch auch Schwierigkeiten. Die Zugabe von roher Sorbinsäure hat Auswirkungen auf die rheologischen Eigenschaften des Teiges. Teigbeschaffenheit und Produktqualität wie Störung der Hefeaktivität, schlechtere Teighandhabung, verminderte Ausbeute sowie Veränderung von Geschmacksprofil und -intensität sind die Folge.

Wird die Sorbinsäure in Form von verkapselten Partikeln eingesetzt, bleibt sie so lange gegen Feuchtigkeit, Sauerstoff und manuelle Einwirkungen isoliert, bis deren Freisetzung gezielt im Prozess erwünscht ist. Damit fallen nicht nur die unerwünschten Reaktionen weg, sondern es entstehen zusätzlich positive Effekte: Die Hefeaktivität wird optimal gefördert, es entstehen Teige mit längerer Standzeit. Die Säurezugabe kann im trockenen Zustand erfolgen. Ein Vorteig-Ansatz kann entfallen, Wartezeiten werden verkürzt. Es muss keine Starterkultur Aufrechterhalten werden. Füllstoffe sind überflüssig, so dass die Kosten hierfür eingespart werden. Es besteht ein zuverlässiger Dosis-Wirkungs-Effekt, und eine Gluten-Interaktion wird verhindert.

Bei der Verkapselung der Sorbinsäure, dem sogenannten Coating, werden die Säurepartikel mit einer Fettschicht ummantelt. Bei Backwaren setzt man hierzu beispielsweise Palmfette ein. Neben dem Einsatz verkapselter Säuren ist bei der Backwarenherstellung auch die Verwendung verkapselter Triebmittel interessant. So lassen sich vorzeitige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...