DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

TAGESTHEMA I

Das Volumen der Staatshilfen in den USA im Kampf gegen die Corona-Krise schwillt weiter gigantisch an. Der Kongress in Washington brachte am Donnerstag ein weiteres Hilfspaket auf den Weg. Es hat ein Volumen von fast einer halben Billion Dollar und soll vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen unterstützen. Die Gesamtsumme der US-Staatsprogramme gegen die Krise wächst damit auf mehr als 2,5 Billionen Dollar. Das neue Hilfspaket ist bereits das vierte. Es wurde im Repräsentantenhaus nahezu einstimmig verabschiedet. Der von der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump kontrollierte Senat hatte das neue Hilfspaket bereits am Dienstag verabschiedet. Zur Inkraftsetzung der Maßnahmen fehlte nur noch die Unterschrift des Präsidenten. Trump kündigte an, das Gesetzesvorhaben rasch abzuzeichnen. Das neue Rettungspaket soll in erster Linie sicherstellen, dass kleinere Betriebe ihre Mitarbeiter weiter bezahlen und deren Arbeitsplätze erhalten können. Eingeplant sind auch 60 Milliarden Dollar für andere Sektoren, vor allem die Landwirtschaft. Ferner sind 75 Milliarden Dollar für Krankenhäuser sowie 25 Milliarden Dollar für Coronavirus-Tests vorgesehen.

TAGESTHEMA II

Die chinesische Notenbank hat im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie einen weiteren Zinssatz gesenkt. Wie die People's Bank of China mitteilte, wird der Zinssatz für mittelfristige Kredite (TMLF) auf 2,95 von 3,15 Prozent gedrückt. Dieser Zins ist ein geldpolitisches Instrument zur Finanzierung der Kreditvergabe von Banken an kleine Unternehmen. Zudem hat die Notenbank über die angestrebte mittelfristige Fazilität 56,1 Milliarden Yuan (umgerechnet 10,4 Milliarden Euro) dem Bankensystem zugeführt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 American Express Co, Ergebnis 1Q

13:00 Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: -12,0% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan April (2. Umfrage) PROGNOSE: 67,0 1. Umfrage: 71,0 zuvor: 89,1

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.776,50 -0,50% Nasdaq-100-Indikation 8.548,50 -0,67% Nikkei-225 19.220,61 -1,07% Hang-Seng-Index 23.870,99 -0,44% Kospi 1.896,14 -0,97% Shanghai-Composite 2.815,39 -0,81% S&P/ASX 200 5.251,80 +0,67%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Belastet wird die Stimmung unter anderem von sehr schwachen Konjunkturdaten vom Vortag aus Europa und den USA, die die negativen Auswirkungen der Pandemie verdeutlichten. Für Bewegung sorgt auch die an Fahrt gewinnende Berichtssaison. Chinas Notenbank hat indessen im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie einen weiteren Zinssatz gesenkt. In Tokio verlieren Canon 1,9 Prozent, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal Einbußen beim Nettogewinn von 30 Prozent hinnehmen musste. Chugai Pharmaceutical vermeldete hingegen einen Gewinnanstieg um 47 Prozent. Die Aktie legt um 1,8 Prozent zu. Der S&P/ASX 200 in Sydney wird von einer Erholung der Rohstoffwerte nach deren jüngsten Verlusten gestützt. Für Oil Search geht es um 4,2 Prozent nach oben, Woodside und Santos verbessern sich um 2,3 und 1,5 Prozent. Für die Rohstoffriesen Rio Tinto und BHP geht es um 0,9 und 1,9 Prozent nach oben.

US-NACHBÖRSE

Der Aktienkurs von Intel fiel um 6,0 Prozent auf 55,50 US-Dollar. Der Chip-Hersteller hatte im ersten Quartal zwar einen Gewinn über den Markterwartungen vorgelegt, jedoch den Ausblick auf das laufende Jahr wegen der Corona-Krise zurückgezogen. Die Umsätze erhöhten sich im Anfangsquartal um 23 Prozent auf 19,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten nur mit 18,7 Milliarden Dollar gerechnet. Der Non-GAAP-Gewinn belief sich auf 1,45 Dollar je Aktie, was ebenfalls über den Markterwartungen von 1,28 Dollar je Aktie lag. Für das zweite Quartal erwartet Intel einen Umsatz von 18,5 Milliarden Dollar und einen Non-GAAP-Gewinn von 1,10 Dollar je Aktie. Alphabet gaben 2,4 Prozent nach auf 1.241 Dollar. Medienberichten zufolge beabsichtigt die Tochter Google das Marketing-Budget in der zweiten Jahreshälfte um bis zu 50 Prozent zu kürzen. Auch soll ein Einstellungsstopp verhängt werden. Capital One lagen 0,8 Prozent niedriger bei 52,19 Dollar. Der Finanzdienstleister hatte für das erste Quartal unerwartet einen Verlust verbucht. Auch die Einnahmen verfehlten die Markterwartungen. World Wrestling Entertainment stiegen um 12,1 Prozent auf 43,80 Dollar. Der Sport-Show-Veranstalter hatte mit seinen Zahlen für das erste Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. E-Trade gaben 0,3 Prozent nach auf 38,09 Dollar. Der Anbieter einer elektronischen Handelsplattform konnte den Markt mit seinen Erstquartalszahlen nicht überzeugen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.515,26 0,17 39,44 -17,60 S&P-500 2.797,80 -0,05 -1,51 -13,40 Nasdaq-Comp. 8.494,75 -0,01 -0,63 -5,33 Nasdaq-100 8.641,50 -0,27 -23,14 -1,05 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,06 Mrd 1,02 Mrd Gewinner 1.817 2.084 Verlierer 1.135 881 Unverändert 67 46

Kaum verändert - Die Erholung nach dem Kurseinbruch zu Wochenbeginn setzte sich zunächst fort. Im späten Handel gaben die Indizes ihre Gewinne allerdings weitgehend wieder ab. Nachdem die Investoren sehr schwache Konjunkturdaten aus Europa und den USA zunächst weggesteckt hatten, setzten sich im späten Verlauf die Sorgen in Bezug auf eine globale Rezession doch wieder durch. Für zusätzliche Belastung sorgten Berichte, wonach der noch nicht zugelassene Wirkstoff Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead Sciences zur Behandlung von schwer erkrankten Coronavirus-Patienten enttäuschende Ergebnisse gezeigt haben soll. Gilead fielen um 4,3 Prozent. Die Intel-Aktie verlor 1,8 Prozent. Hier belastete ein Bloomberg-Bericht, wonach Apple ab 2021 den Verkauf von Computern mit eigenen Prozessoren plant. Apple verloren 0,4 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 0,4 0,21 -98,5 5 Jahre 0,35 -1,4 0,37 -157,0 7 Jahre 0,51 -1,3 0,52 -174,1 10 Jahre 0,60 -2,5 0,62 -184,5 30 Jahre 1,18 -4,4 1,22 -188,8

Am US-Anleihemarkt sorgten die schwachen US-Konjunkturdaten für leicht steigende Kurse. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es im Gegenzug um 2,5 Basispunkte auf 0,60 Prozent nach unten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:02 % YTD EUR/USD 1,0766 -0,1% 1,0778 1,0802 -4,0% EUR/JPY 115,91 -0,0% 115,95 116,23 -4,9% EUR/GBP 0,8723 -0,0% 0,8727 0,8765 +3,1% GBP/USD 1,2341 -0,1% 1,2351 1,2325 -6,9% USD/JPY 107,66 +0,1% 107,58 107,62 -1,0% USD/KRW 1236,74 +0,2% 1233,71 1229,91 +7,1% USD/CNY 7,0848 +0,3% 7,0667 7,0779 +1,8% USD/CNH 7,0971 +0,0% 7,0945 7,0881 +1,9% USD/HKD 7,7510 +0,0% 7,7508 7,7511 -0,5% AUD/USD 0,6346 -0,4% 0,6373 0,6343 -9,5% NZD/USD 0,5986 -0,4% 0,6007 0,5974 -11,1% Bitcoin BTC/USD 7.525,26 -0,5% 7.563,51 7.056,01 +4,4%

Der Euro zeigte sich volatil. Zunächst belasteten extrem schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone und drückten ihn bis auf das Zweiwochentief bei 1,0756 Dollar. Anschließend erholte sich die Gemeinschaftswährung wieder vor dem Hintergrund schwacher Wirtschaftsdaten aus den USA und kletterte erneut über die Marke von 1,08 Dollar. Mit den Ergebnissen des EU-Gipfels, der keine Neuigkeiten brachte, fiel er Euro dann wieder zurück auf 1,0780.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 17,28 16,50 +4,7% 0,78 -70,9% Brent/ICE 22,16 21,33 +3,9% 0,83 -65,4%

Die Spannungen zwischen den USA und Iran, die bei einer Eskalation Lieferausfälle zur Folge haben könnten, trugen mit dazu bei, dass die Ölpreise nach dem katastrophalen Absturz zuvor eine Gegenbewegung einleiteten. US-Präsident Donald Trump hatte eine Zerstörung iranischer Patrouillenboote angedroht, sollten sich diese erneut US-Kriegsschiffen gefährlich nähern. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 23,1 Prozent auf 16,96 Dollar je Fass, Nordseeöl der Sorte Brent um 6,3 Prozent auf 21,65 Dollar. Im asiatischen Handel am Freitag steigen die Preise weiter.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.723,49 1.729,60 -0,4% -6,11 +13,6% Silber (Spot) 15,15 15,24 -0,6% -0,09 -15,1% Platin (Spot) 766,45 765,15 +0,2% +1,30 -20,6% Kupfer-Future 2,30 2,31 -0,4% -0,01 -18,0%

Der Goldpreis legte um 1,1 Prozent auf 1.733 US-Dollar zu. Beflügelt wurde das Edelmetall von den schwachen Konjunkturaussichten in Europa und den USA. Zudem bescherten die neuen Spannungen im Nahen Osten dem Gold als sicherer Hafen Zulauf.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAVIRUS

- Möglicher Rückschlag bei der Suche nach einem Mittel gegen das neuartige Coronavirus: Der Wirkstoff Remdesivir des US-Pharmakonzerns Gilead ist Berichten zufolge bei einer klinischen Studie als Mittel gegen die von dem Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 durchgefallen. Laut einem Bericht der Financial Times gelang es nicht, den Gesundheitszustand der Patienten zu verbessern. Die Zeitung berief sich auf eine Zusammenfassung der Studie, die offenbar aus Versehen kurzzeitig auf der Website der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu sehen war.

- In der US-Metropole New York hat sich einer Untersuchung zufolge womöglich schon jeder fünfte Bewohner mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bei einer großangelegten Studie wurden bei 21 Prozent der New Yorker Antikörper gegen den Erreger nachgewiesen, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Donnerstag sagte. Im gesamten Bundesstaat New York waren es knapp 14 Prozent.

JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) hat beschlossen, die für nächste Woche geplante zweitägige Sitzung aus Gründen der Gesundheitsvorsorge zu verkürzen. Die Notenbank wird die Sitzung am 27. April von 9.00 Uhr bis gegen Mittag (japanische Zeit) abhalten. Der Rat hatte ursprünglich für den 27. bis 28. April eine Sitzung anberaumt.

SAUDI-ARABIEN

sowie die meisten anderen arabischen Staaten haben den offiziellen Beginn des diesjährigen muslimischen Fastenmonats Ramadan für Freitag angekündigt. Viele Staaten der muslimischen Welt, darunter Syrien, Ägypten, Tunesien, Jordanien und Bahrain, kündigten ebenfalls den Beginn des Ramadan für Freitag an.

NORDKOREA / USA

US-Präsident Donald Trump hat Berichte über einen angeblich schlechten Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un als "inkorrekt" bezeichnet. Ein Bericht des US-Nachrichtensenders CNN, wonach Kim sich nach einer Operation mutmaßlich in "ernsthafter Gefahr" befinde, sei nach seiner Ansicht nicht richtig, sagte Trump am Donnerstag im Weißen Haus. Er habe "gehört", dass für den Bericht "alte Dokumente" verwendet worden seien.

INTEL / APPLE

Die Intel-Aktie stand am Donnerstag an der Wall Street unter Druck. Hintergrund war ein Bloomberg-Bericht, wonach Apple ab 2021 den Verkauf von Computern mit eigenen Prozessoren plant. Der Konzern beabsichtige, nächstes Jahr mindestens einen Mac mit einem eigenen Chip auf den Markt zu bringen, arbeite aber derzeit an drei Prozessoren. In dem Bericht, der sich auf mehrere unbenannte Quellen berief, hieß es weiter, Apple werde sich auf die Zusammenarbeit mit Taiwan Semiconductor Manufacturing fokussieren, um Chips mit der 5-Nanometer-Technologie herzustellen.

INTEL

hat im ersten Quartal dank eines Wachstums in seiner Serversparte und im PC-Segment die Erwartungen übertroffen. Weil wegen der Coronavirus-Krise so viele Menschen von Zuhause aus arbeiten, legte die Nachfrage nach einer stärkeren Rechenleistung zu. Und auch für das laufende Quartal rechnet der Konzern mit einem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Mit Blick auf das Gesamtjahr zieht Intel aber wegen der Geschäftsunsicherheiten und den unklaren Auswirkungen wegen Covid-19 seinen Jahresausblick zurück.

