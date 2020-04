Rüsselsheim am Main (ots) -- Sondermodell PEUGEOT 108 TOP! Collection* ab sofort mitattraktiver Leasingrate- Bis zum 30. Juni 2020: Leasing ab 79 Euro(1) pro Monat inklusiveService-Paket "Optiway Service Plus"- Zur umfangreichen Ausstattung des Modells gehören unter anderemein multifunktionaler Touchscreen, eine Sitzheizung sowie einDrehzahlmesser Vor allem in turbulenten Zeiten ist es oft wichtig, mit dem Auto mobil zu sein und jederzeit selbstständig von A nach B zu kommen. Mit dem Flatrate-Sondermodell(2) PEUGEOT 108 TOP! Collection* ist dies ab sofort mit einer Leasingrate bereits ab 79 Euro pro Monat1 möglich. Das Angebot ist bis zum 30. Juni 2020 gültig.Haico van der Luyt, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Mit der attraktiven Leasingrate für das Flatrate-Sondermodell PEUGEOT 108 TOP! Collection* sichern wir Mobilität auch für kleine Budgets. Planungssicherheit, Komfort und Flexibilität sind gerade in der aktuellen Zeit besonders wichtig."Idealer Begleiter für die StadtMit seinen kompakten Abmessungen bietet der PEUGEOT 108 TOP! Collection* beste Voraussetzungen für den Stadtverkehr. Denn selbst schmale Straßen und enge Parklücken sind für den Kleinwagen kein Hindernis. An Bord überzeugt das Modell mit vielen praktischen Extras: Der multifunktionale Touchscreen, der Drehzahlmesser, die automatische Klimaanlage, die Sitzheizung und elektrisch verstellbare Außenspiegel sind serienmäßig.Um das Auto auf die persönlichen Vorlieben anzupassen, können Kundinnen und Kunden bei der Metallic-Lackierung der Karosserie zwischen den beiden neuen Farben Calvi Blau und Smooth Green wählen. Des Weiteren stehen auch die Farben Lipizan Weiß, Antelope Rot, Gallium Grau und Caldera Schwarz zur Verfügung. Das Interieur des Wagens wird auf die Farbe der Lackierung abgestimmt und ist in Calvi Blau, Smooth Green oder Antelope Rot erhältlich.Angetrieben wird der PEUGEOT 108 TOP! Collection von einem effizienten 1.0 l VTi-Benzinmotor mit 53 kW (72 PS)*, der die strenge Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllt.Attraktives Leasing-AngebotDas Leasing-Angebot für den PEUGEOT 108 TOP! Collection* als Flatrate-Sondermodell gilt für Privatpersonen und kleine gewerbliche Kunden. Die Laufzeit beträgt 24 Monate, dabei kann zwischen einer Laufleistung von 10.000 oder 15.000 Kilometern pro Jahr gewählt werden.Im Leasingpreis des Sondermodells bereits inkludiert ist das Service-Paket "Optiway Service Plus", das fast alle Kosten rund um das Fahrzeug während der Vertragsdauer abdeckt. Darunter fallen unter anderem Wartungen und Verschleißreparaturen sowie eine umfassende Pannenhilfe inklusive Ersatzfahrzeug oder einer Unterkunft vor Ort. Das Leasing-Angebot des Flatrate-Sondermodells PEUGEOT 108 TOP! Collection* ist bis zum bis 30. Juni 2020 erhältlich.Weitere Informationen zu den Flatrate-Sondermodellen finden Sie unter: https://www.peugeot.de/angebote/neuwagen-angebote/flat-rate-sondermodelle.html1 Monatliche Leasingrate, inkl. Wartung und Verschleiß gemäß den Bedingungen des PEUGEOT optiway ServicePlus-Vertrages der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim. Ein unverbindliches Kilometerleasingangebot der PSA BANK Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg, für den PEUGEOT 108 TOP! Collection 1.0 l VTi 72, 53 kW (72 PS)*, Benziner 998 cm3, Anschaffungspreis (Nettodarlehensbetrag): 15.464,50 EUR; Leasingsonderzahlung: 999,- EUR; Alle Preisangaben inkl. MwSt.. Zgl. Bsp. nach §6a PAngV. Angebot für Privatkunden gültig bis zum 30.06.2020. Widerrufsrecht nach §495 BGB. Mehr- und Minderkilometer (Freigrenze 2.500 km) sowie eventuell vorhandene Schäden werden nach Vertragsende gesondert abgerechnet. Über alle Detailbedingungen informiert Sie gerne Ihr teilnehmender PEUGEOT Partner.2 Bei dem Flat-Rate Leasing-Angebot der PSA Bank Deutschland GmbH für den PEUGEOT 108 TOP! Collection (1.0 l VTi 72, 53 kW )* zahlen Sie neben einer Leasingsonderzahlung nur Ihre Monatsrate, die die Kosten für Leasing, Wartung und Verschleiß (gemäß den Bedingungen des PEUGEOT optiway ServicePlus-Vertrages der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH) abdeckt. Überführungskosten werden nicht berechnet. Über alle Detailbedingungen informiert Sie gerne Ihr teilnehmender PEUGEOT Partner.*Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 108 TOP! Collection 1.0 l VTi mit 72 PS (53 kW): 3,7(3) CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 85(3)(3) Die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Aufgrund der realistischeren Prüfbedingungen fallen diese häufig höher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden hier die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Bitte beachten Sie, dass für die Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben ab dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner, um die individuellen CO2-Emissionen nach WLTP für Ihr Fahrzeug zu erfahren, die für Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Die Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6c.Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.