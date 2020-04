Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat gestern in einem kleinen Schlussspurt noch einmal ordentlich Punkte gut gemacht. Heute könnten die Gewinne allerdings schon bald wieder passé sein. Vorbörslich deutet sich ein Handelsauftakt im Minus an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Wirecard, Munich Re, die Deutsche Lufthansa und TUI. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.