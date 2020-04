NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen von 12 auf 11 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie insbesondere seine Gewinnschätzungen (EPS) für das laufende Jahr. Der Experte zieht die Konkurrentin UBS unter anderem wegen ihrer geringeren Abhängigkeit vom Kreditgeschäft vor./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

