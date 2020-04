Am 29. März hatten wir den Abonnenten des Express-Service eine Trading-Chance auf Fresenius Medical Care ISIN: DE0005785802 angeboten und wer dieser Trading-Idee gefolgt ist, konnte am Donnerstag den nächsten schönen Tagesgewinn verbuchen. Der Artikel zu diesem Hinweis an die Abonnenten wurde mit dem Titel: "Fresenius Medical Care: Oberhalb von 58,00 Euro könnten die Gewinne warten!" am 30. März auf der RuMaS-Website veröffentlicht. Sie sehen also, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...