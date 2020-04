Am 20. April konnten wir zuletzt einen Volltreffer mit Jenoptik ISIN: DE000A2NB601 mit einem Gewinn von 120 Prozent melden und haben getitelt: "Jenoptik: Auch dieser Trade hat sich zum Volltreffer entwickelt!" Der Wiederaufstieg wurde bei 18,76 Euro ausgebremst und es ging wieder bergab und der Kurs landete am Mittwoch im Bereich um 16,80 Euro. Die Gegenreaktion am Donnerstag war mit über fünf Prozent kräftig und jetzt muss man die Aktie beobachten ...

