BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 8 (7,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 32 (30) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 6,20 (12,70) EUR - 'UNDERWEIGHT'DEUTSCHE BANK SENKT RATIONAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 450 (550) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 9,50 (10) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 35,60 (37,50) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 31,50 (31,00) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 34 (48) EUR - 'UNDERWEIGHT'RBC SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 70 (87) EUR - 'OUTPERFORM'SOCGEN SENKT LUFTHANSA AUF 'SELL' (BUY) - ZIEL 3 (11) EURSOCGEN SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 105 (217) EUR - 'SELL' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 4,20 (10,30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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