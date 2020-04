FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin mit kleineren Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Freitag im Verlauf des frühen Handels. Der Juni-Kontrakt verliert gegen 8.25 Uhr 57 Punkte auf 10.325 Punkte. Damit befindet er sich unverändert in einer Handelsspanne mit einer Unterstützung bei 10.120 und einem Widerstand bei 10.810 Punkten. In den Handel gegangen war er mit 10.335,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.336,0 und das Tagestief bei 10.255,5 Punkten. Umgesetzt wurden rund 3.400 Kontrakte.

April 24, 2020 02:27 ET (06:27 GMT)

