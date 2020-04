TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag den schwachen Vorgaben der Wall Street angeschlossen. Nach zwei positiven Wochen hatten die Aktienmärkte weltweit in den vergangenen Handelstagen wegen schlechter Wirtschaftsdaten, den Turbulenzen an den Ölmärkten und nachlassender Hoffnungen auf sinkende Infektionsraten weitere Kurssprünge hinter sich. Einen weiteren Dämpfer hatte den Anlegern am Vorabend an der Wall Street ein Bericht über die Erfolglosigkeit des Covid-19-Hoffnungsträgers Remdesivir von Gilead Sciences verpasst. Bei der Behandlung von Patienten in China habe es keine spürbaren Verbesserungen nach der Gabe des Mittels gegeben, meldete die "Financial Times".



In Tokio beendete der Nikkei-225 den Handel mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 19 262 Punkte. Der Index konnte damit seine Erholung vom Vortag nicht fortsetzen und verbuchte für die gesamte Woche einen Kursabschlag von mehr als 3 Prozent. Vor dem Wochenende fanden auch die jüngsten Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise Beachtung. Wie das japanische Innenministerium zuvor mitgeteilt hatte, näherte sich der Preisauftrieb aufgrund der niedrigen Energiepreise zuletzt weiter dem Deflationsbereich an.



An Chinas Börsen halfen da auch nicht die frischen Nachrichten der Notenbank, die die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit weiteren moderaten Schritten abmildern will. So stellt die People's Bank of China (PBOC) den Banken weitere Milliardensummen zur Verfügung und senkt den Zinssatz für das Geschäft.



Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen rutschte gleichwohl um 0,84 Prozent ab auf 3797,76 Punkte. In Hongkong gab der Hang Seng im späten Handel um 0,51 Prozent auf 23 855,42 Zähler nach./ssc/tav/mis