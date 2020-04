Das Unternehmen wurde von den Kunden auch auf den Spitzenplatz im G2-Grid der Preisgestaltungssoftware für Frühling 2020 gesetzt und zudem auf die Constellation ShortList für Preisoptimierungslösungen für das 1. Quartal 2020

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von Cloud-Preisgestaltungssoftware, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen unter den Finalisten der SAP Pinnacle Awards 2020 für SAP App Center Partner des Jahres befindet. Mit den jährlich vergebenen SAP Pinnacle Awards werden die Beiträge von führenden SAP-Partnern gewürdigt, die sich bei der Entwicklung und Ausweitung ihrer Partnerschaft mit SAP ausgezeichnet haben und Kunden behilflich sind, ihre Ziele zu erreichen.

"Pricefx konnte seine Position als führendes Unternehmen im gesamten Umfeld 2019 stetig behaupten und hat seinen Platz auf der Liste der Finalisten für die Auszeichnung als App Center Partner des Jahres wohlverdient", erklärte Karl Fahrbach, Chief Partner Officer bei SAP. "Die wirklich Cloud-native Lösung dieses Unternehmens versetzt unsere gemeinsamen Kunden in die Lage, die Leistungskraft von SAP Operational zu erschließen, um Daten überzeugend zu nutzen und das Bilanzwachstum durch dynamische Preisgestaltung über mehrere Kanäle hinweg zu optimieren, zu managen und zu realisieren. Pricefx bringt ständig Innovationen hervor und hat sein Angebot mit SAP Customer Experience optimiert, so dass es nun auch S/4HANA und Cloud Platform Integrations umfasst. Unsere strategische Partnerschaft mit Pricefx fördert gemeinsame Erfolge und Wertschöpfung für unsere Kunden und das gesamte Ökosystem. Wir sind gespannt auf die Zukunft unserer gemeinsamen Partnerschaft."

Die Finalisten und Gewinner in 34 Kategorien wurden nach Empfehlungen aus dem SAP-Umfeld, Kundenrückmeldungen und Leistungsmesswerten ausgewählt. Die Pricefx-Anwendungen Optimized Dynamic Pricing, Optimized Promotions Rebates und Optimized Algorithmic Pricing sind im SAP App Center, dem digitalen Marktplatz für SAP-Partnerangebote, verfügbar.

Pricefx wurde außerdem von G2 Crowd zum einzigen "Leader" im Bereich Preisgestaltungssoftware gekürt. Diese Rangliste im G2 Grid? für Frühling 2020 basiert auf überprüften Kundenmeinungen. Das Unternehmen belegte den Spitzenplatz im G2 Momentum Grid, in dem Unternehmen hervorgehoben werden, die stetiges Wachstum mit beschleunigten Raten erzielen. Darüber hinaus zeigt der G2-Frühjahrsbericht, dass Kunden Pricefx als das Unternehmen mit dem unkompliziertesten geschäftlichen Umgang und den Anbieter bester Beziehungen betrachten. G2 Crowd umfasst mehr als 500.000 unabhängige Nutzerbesprechungen und jeden Monat finden sich hier mehr als 1,5 Millionen Besucher ein, um die Entscheidungsfindung zum Kauf von Geschäftssoftware leichter und zuverlässiger zu machen.

Im Februar befand sich das Unternehmen wiederum auf der Constellation ShortList für Preisoptimierung. Die diesem Programm angehörigen Technologieanbieter und Dienstleister erfüllen die Anforderungen erfolgskritischer Transformationsinitiativen für Erstanwender und Fast-Follower-Organisationen. Die in der Constellation ShortList enthaltenen Produkte und Dienstleistungen erfüllen die Schwellenkriterien dieser Kategorie, wie durch Kundenanfragen, Partnergespräche, Kundenempfehlungen, Verkäuferauswahlprojekte, Marktanteile und interne Recherchen ermittelt wurde.

"Es ist uns eine große Ehre, dass die Leistungen, die wir täglich rund um den Globus erbringen, um Unternehmen zu mehr Wertschöpfung und Umsatzwachstum zu verhelfen, Anerkennung finden", erklärte Patrick Adams, Chief Revenue Officer von Pricefx. "Die von SAP, G2 Crowd und Constellation Research ausgesprochenen Würdigungen zeigen, dass unsere Partner, Kunden und die Branche insgesamt Pricefx als innovative, bewährte und leistungsstarke Lösung ansehen, die Unternehmen bei exzellenter Preisgestaltung unterstützt. Diese Auszeichnungen sind ein Ergebnis unseres zunehmenden Kundenstammes in mehreren Sektoren weltweit, kombiniert mit hoher Kundenzufriedenheit und unserem Engagement für die Bereitstellung schneller, flexibler und nutzerfreundlicher Preisgestaltungssoftware für unsere Kunden."

Im SAP App Center finden Unternehmen rund 1.800 innovative Partnerlösungen, die sich mit SAP-Lösungen integrieren lassen und diese erweitern. Die Lösungen wurden von SAP validiert und lassen sich nach SAP-Produktlinien, Branchen, Lösungsarten und Nutzungsfallszenarien gruppieren, so dass eine schier endlose Zahl von Möglichkeiten entsteht. Finden, probieren, kaufen und managen Sie SAP-Partnerlösungen digital unter www.sapappcenter.com.

Mit den SAP Pinnacle Awards stellt SAP seine distinguiertesten Partner ins Rampenlicht, die ihr Engagement für die Zusammenarbeit mit SAP unter Beweis gestellt haben, um das Beste aus SAP herauszuholen.

Über Pricefx

Pricefx wurde 2011 in München gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von SaaS-Pricing-Software. Das Unternehmen bietet eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette auf modernster nativer Cloud-Architektur aufgebaute Preisoptimierungs- und Managementplattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und niedrigere Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen aller Größenordnungen, aller Branchen und in allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Pricefx liefert Passion for Pricing derzeit an mehr als 100 Kunden in über 37 Ländern weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pricefx.com.

