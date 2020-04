Moody's Analytics meldete heute, dass die Lösungen RiskCalc und CMM des Unternehmens die System and Organization Controls (SOC 1) Typ 1-Prüfungen nach den Prüfungsstandards des American Institute of Certified Public Accountants erfolgreich bestanden haben.

Die Prüfungen umfassten Richtlinien, Betriebsverfahren und Kontrollen in Bezug auf die Finanzberichterstattung der Nutzereinheiten durch einen unabhängigen Prüfer, um objektiv zu bestätigen, dass Moody's Analytics seine erklärten Kontrollziele erfüllt.

"Wir sind bestrebt, unseren Kunden Produkte zu liefern, die eine außergewöhnliche betriebliche Compliance gewährleisten", so Nihil Patel, Senior Director bei Moody's Analytics. "Diese erfolgreichen SOC 1 Typ 1-Prüfungen zeigen, dass unsere RiskCalc- und CMM-Lösungen die gesteckten Ziele erreicht haben."

Die RiskCalc-Lösung bietet einen umfassenden Ansatz zur Bewertung von Verzug und Eintreibung bei Privatunternehmen. RiskCalc-Modelle generieren vorausschauende Verzugswahrscheinlichkeits- oder Expected Default Frequency (EDF)-Berechnungen und Messwerte für Loss Given Default und erwartete Kreditverluste.

Die CMM-Lösung ist das führende Analyse-Tool für die Kombination von Immobilien-Performance-Prognosen mit Kennzahlen zu gewerblichen Hypotheken zur Beurteilung von Verzug und Eintreibung für gewerbliche Immobilienhypotheken. Damit können Investmentfachleute robuste Analysen für Eigenkapital- und Kreditentscheidungen in Verbindung mit gewerblichen Immobilien durchführen.

Diese preisgekrönten Lösungen bieten Best-in-Class-Analysen, mit denen Kunden bessere Entscheidungen treffen können.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt die schnellere und bessere Entscheidungsfindung führender Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen. Unsere tiefgreifende Expertise in Sachen Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovative Technologieanwendung sind unseren Kunden behilflich, sich in einem im Wandel befindlichen Markt souverän zu behaupten. Unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen mit Recherchen, Daten, Software und Beratungsdiensten sind weithin dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Mit unserem Engagement für Qualität, aufgeschlossenen Ansatz und Fokus auf die Erfüllung der Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen in der ganzen Welt. Weitere Informationen über Moody's Analytics finden Sie auf unserer Website oder wenn Sie uns auf Twitter und LinkedIn folgen.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO). Die Moody's Corporation wies im Jahr 2019 Umsatzerlöse von 4,8 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt rund 11.100 Mitarbeiter weltweit und ist in 40 Ländern vertreten.

