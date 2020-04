Unter dem Eindruck schwacher US-Wirtschaftsdaten wird der DAX am Freitag mit einem deutlichen Minus in den Tag starten. Aktuell notiert der Leitindex bei 10.336 Punkten rund 180 Punkte unter dem Xetra-Schluss des Vortages. Im Fokus der Anleger stehen heute die Aktien der Deutschen Lufthansa. Europas größte Airline hat am Vortag einen massiven Verlust für Q1 gemeldet und vor einer weiteren Verschlechterung der Liquiditätssituation in den kommenden Monaten gewarnt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen ...

