Der französische Industriekonzern Saint-Gobain (ISIN: FR0000125007) will der Hauptversammlung am 4. Juni 2020 vorschlagen, keine Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszuschütten. Ursprünglich war eine Dividende in Höhe von 1,38 Euro geplant. Je nachdem wie sich die aktuelle Situation entwickelt, will der Konzern bis zum Jahresende seine Dividendenpolitik neu beurteilen. Der Umsatz von Saint-Gobain sank im ersten Quartal 2020 um 9,8 ...

