Unsere letzte Kommentierung zu GW Pharmaceuticals an dieser Stelle vom 27.03. überschrieben wir mit "Bald wieder dreistellige Aktienkurse?". Trotz anhaltender Turbulenzen am Markt mehrten sich aus charttechnischer Sicht die hoffnungsvollen Signale. Bleiben wir zunächst bei der charttechnischen Lage. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Die Aktie musste in den letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...