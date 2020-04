24.04.2020 - Die Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018) iefert in diesen unsicheren Zeiten einen Lichtblick: sehr gutes Q1 und Prognose bleibe vollumfänglich gültig. Das Kursniveau ungefähr auf "vor-Corona-Niveau" bestätigt diese Meldung. Man "ist wie bereits in der Kommunikation des Ausblicks für 2020 angedeutet sehr stark in das Geschäftsjahr 2020 gestartet. Für das erste Quartal 2020 wird nach heutigem Stand auf Basis vorläufiger Zahlen sowohl das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Adjusted EBIT) mit etwa 650m€ (Vorjahr Q1: 185m€) als auch das Adjusted Net Income mit etwa 500m€ (Vorjahr Q1: ...

