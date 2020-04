Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed informiert monatlich über Inanspruchnahme der Kreditprogramme

Die US-Notenbank will von nun an monatlich über die Inanspruchnahme ihrer vier Pandemie-Kreditprogramme informieren. Die Informationen erfolgen auf Einzelkreditebene und umfassen Kreditnehmer, -volumen und -zins. Sie betreffen das Main Street Lending Program (600 Milliarden US-Dollar) für kleinere Unternehmen, das Programm zum Ankauf frisch emittierter Anleihen großer Unternehmen (500 Milliarden Dollar), die am 25. März ein Investment Grade Rating hatten, das Programm zur Unterstützung von Anleihen dieser Unternehmen, die zuvor emittiert wurden (250 Milliarden Dollar) und das Programm zu Kauf von Anleihen der Bundesstaaten und kommunaler Behörden (500 Milliarden Dollar).

Chinas Zentralbank senkt Zinssatz für mittelfristige Kredite

Die chinesische Notenbank hat im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie einen weiteren Zinssatz gesenkt. Wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte, wird der Zinssatz für mittelfristige Kredite (TMLF) auf 2,95 von 3,15 Prozent gedrückt. Dieser Zins ist ein geldpolitisches Instrument zur Finanzierung der Kreditvergabe von Banken an kleine Unternehmen. Zudem hat die Notenbank über die angestrebte mittelfristige Fazilität 56,1 Milliarden Yuan (umgerechnet 10,4 Milliarden Euro) dem Bankensystem zugeführt.

Bank of Japan verkürzt Ratssitzung auf einen Tag

Die Bank of Japan (BoJ) hat beschlossen, die für nächste Woche geplante zweitägige Sitzung aus Gründen der Gesundheitsvorsorge zu verkürzen. Die Notenbank wird die Sitzung am 27. April von 9.00 Uhr bis gegen Mittag (japanische Zeit) abhalten. Der Rat hatte ursprünglich für den 27. bis 28. April eine Sitzung anberaumt. Die Zeitung Nikkei berichtete unterdessen, der Rat werde bei der Sitzung über den unbegrenzten Kauf von Staatsanleihen diskutieren.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 150.383 angegeben - ein Plus von 2.337 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 153.129 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 5.321 Todesfälle, die JHU 5.575 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 106.800.

Scholz dringt für Corona-Paket auf stärkere Fiskalunion

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat als Konsequenz aus der Corona-Krise Fortschritte für eine umfassende gemeinschaftliche Fiskalpolitik in Europa angemahnt. Nur so seien solidarische Hilfspakete für von der Krise wirtschaftlich besonders getroffene Länder der Europäischen Union (EU) möglich, sagte Scholz im ZDF. "Wir werden solche großen Solidaritätspakete nur machen können, wenn wir auch einen Schritt weiter gehen in Richtung Fiskalunion", erklärte der Vizekanzler in der Sendung "Was nun, Herr Scholz?".

EU-Hilfen in Höhe von 500 Milliarden sollen am 1. Juni starten

Die ersten europäischen Hilfen in Höhe von 500 Milliarden Euro zur Linderung der Corona-Folgen sollen am 1. Juni anlaufen. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin im Anschluss an die Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs. Das zuvor von den EU-Finanzministern geschnürte Paket enthält vorsorgliche Kreditlinien des Eurorettungsschirms ESM, ein Programm der Europäischen Investitionsbank EIB sowie das von der Kommission vorgeschlagene Kurzarbeitergeld im Rahmen des europäischen Programms "Sure".

EU bringt Fonds für Aufbau nach Corona-Krise auf den Weg

Die EU-Staaten wollen einen Hilfsfonds schaffen, um Europas Wirtschaft nach dem Ende der Corona-Pandemie schnell aus der Rezession zu holen. Die EU-Kommission soll bis zum 6. Mai dafür einen Vorschlag vorlegen, hieß es nach einer Video-Konferenz der Staats- und Regierungschefs. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekräftigte danach, sie lehne eine Vergemeinschaftung von Schulden zur Finanzierung des Fonds ab.

Ungeduld im EU-Parlament nach Gipfel zu Corona-Hilfen

Im EU-Parlament regt sich Ungeduld wegen nach wie vor nicht beschlossener Finanzhilfen der EU in der Corona-Krise. "Ich hatte was anderes erhofft, aber mit diesem Ausgang gerechnet", schrieb der SPD-Europaabgeordnete Jens Geier auf Twitter. Die Staats- und Regierungschefs hätten sich bei ihrem Gipfel leider nicht auf die Ausgestaltung eines Wiederaufbaufonds einigen können.

Bundesamt rät von Nutzung der Mail-App für iPhone und iPad ab

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor der Verwendung der Mail-App auf Apples iPhone und iPad. Die E-Mail-Anwendung sei "von zwei schwerwiegenden Sicherheitslücken betroffen", teilte das BSI mit. Dies gelte rückwirkend bis zur sechsten Version des mobilen Betriebssystems iOS. Die Lücken ermöglichten es Angreifern, durch das Senden einer E-Mail das betreffende iPhone oder iPad "zu kompromittieren".

Frankreichs Parlament besiegelt Corona-Hilfspaket von 110 Milliarden Euro

Das französische Parlament hat in der Corona-Krise ein Hilfspaket von 110 Milliarden Euro besiegelt. Nach der Pariser Nationalversammlung nahm auch der Senat den "Notfallplan" der Regierung mit breiter Mehrheit an. Er soll die "wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise" lindern, wie es in dem aktualisierten Budget für das laufende Jahr heißt.

Frankreich meldet 516 neue Corona-Todesopfer

In Frankreich sind binnen 24 Stunden 516 weitere Menschen nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten liege nun bei 21.856, teilten die französischen Gesundheitsbehörden in Paris mit. Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern sei derweil weiter gesunken. 5.053 Infizierte seien in intensivmedizinischer Behandlung, 165 weniger als am Vortag.

Tschechien beschleunigt Aufhebung von Corona-Restriktionen

Tschechien beschleunigt die Aufhebung seiner Ausgangsbeschränkungen. Sie sollen bereits am 25. Mai enden statt wie bislang geplant am 8. Juni, wie die Regierung in Prag ankündigte. Schon in den nächsten Tagen und Wochen soll es einige Lockerungen der Corona-Restriktionen geben. So sollen ab Montag Bibliotheken und Zoos wieder öffnen dürfen. Auch dürfen ab Beginn der kommenden Woche wieder mehr als zwei Menschen in der Öffentlichkeit unterwegs sein.

Westbalkan-Gipfel der EU im Mai findet per Video-Konferenz statt

Wegen der Corona-Pandemie findet auch der im kommenden Monat geplante Gipfel der EU mit den Westbalkanstaaten nur per Video-Konferenz statt. Die Staats- und Regierungschefs hätten dafür als Termin den 6. Mai festgelegt, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel nach Beratungen des EU-Gipfel. Dies sei für das Gastgeberland Kroatien "ein kleiner Trost", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Wegen der Corona-Krise habe sich ein wirklicher Gipfel aber "nicht realisieren" lassen.

Grönland nimmt Millionen-Finanzhilfe der USA an

Grönland hat eine Finanzhilfe der USA in Höhe von umgerechnet 11,2 Millionen Euro für zivile Projekte angenommen. "Es ist positiv, dass die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Grönland und den USA zu greifbaren Ergebnissen in Form der Finanzierung von Projekten in Grönland führt", erklärte Grönlands Ministerpräsident Kim Kielsen. Das Geld werde in erster Linie für Projekte verwendet, die "der wirtschaftlichen Entwicklung Grönlands zugute kommen".

Bericht: Wirkstoff Remdesivir fällt bei klinischer Studie zu Covid-19 durch

Möglicher Rückschlag bei der Suche nach einem Mittel gegen das neuartige Coronavirus: Der Wirkstoff Remdesivir ist Berichten zufolge bei einer klinischen Studie als Mittel gegen die von dem Virus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 durchgefallen. Laut einem Bericht der Financial Times gelang es nicht, den Gesundheitszustand der Patienten zu verbessern. Die Zeitung berief sich auf eine Zusammenfassung der Studie, die offenbar aus Versehen kurzzeitig auf der Website der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu sehen war.

Ägypten verlängert nächtliche Ausgangssperre während des Fastenmonats Ramadan

Ägypten hat seine nächtliche Corona-Ausgangssperre für die Dauer des Fastenmonats Ramadan verlängert. In der Zeit von 21.00 bis 6.00 Uhr dürfen die Menschen ihre Häuser weiterhin nicht verlassen, wie Ägyptens Ministerpräsident Mustafa Madbuli auf einer Pressekonferenz in Kairo sagte. Zugleich kündigte er eine teilweise Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen an.

Arabische Staaten kündigen Beginn des Fastenmonats Ramadan für Freitag an

Saudi-Arabien sowie die meisten anderen arabischen Staaten haben den offiziellen Beginn des diesjährigen muslimischen Fastenmonats Ramadan für Freitag angekündigt. "Freitag ist der Beginn des Monats Ramadan", teilte der saudische Königshof in einer von der staatlichen Nachrichtenagentur SPA zitierten Erklärung mit. Die Festlegung des Datums basiert auf der Beobachtung der Mondsichel.

Studie: Etwa jeder fünfte New Yorker hat sich schon mit Coronavirus angesteckt

