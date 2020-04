Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat am Donnerstag die Übernahme von Just Eat durch Takeaway genehmigt. Damit gelingt es dem niederländischen Essenslieferanten, sich einen weiteren Wettbewerber einzuverleiben.Die CMA teilte mit, dass Takeaway die Übernahme braucht, um als eigenständiger Player in Großbritannien Fuß zu fassen. Deswegen habe die Behörde nichts dagegen einzuwenden.KapitalerhöhungZudem wurde am Donnerstag bekannt, dass Takeaway sich über die Ausgabe von neuen Aktien und Wandelanleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...