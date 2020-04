FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat Rational von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 550 auf 450 Euro gesenkt. Der Großküchenausstatter sei im Sektor weiterhin einer der qualitativ besten Konzerne, aber die Corona-Pandemie sei für den Konzern der schwarze Schwan, der ihn vom bisherigen Wachstumsweg abbringen könnte, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter einem schwarzen Schwan bezeichnen Marktteilnehmer ein völlig überraschend eingetretenes und bis dahin nicht vorstellbares Ereignis. Die Corona-Pandemie könnte Rational so stark treffen wie nie zuvor und in den kommenden Quartalen dürften die Umsätze noch mehr sinken als zuvor, so die Analystin. Allerdings steuere Rational dagegen, sodass die Auswirkungen letztlich etwas abgefedert werden sollten./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2020 / 06:09 / GMT



DE0007010803

